El presidente de EE.UU., Donald Trump, reafirmó que reanudaría la guerra con Irán si es que llegasen a abatir a soldados estadounidenses.

«Si mataran a soldados estadounidenses, creo que lo haría muy rápidamente», manifestó el inquilino de la Casa Blanca este jueves.

El mandatario respondió de esta manera al ser consultado sobre un informe, publicado previamente por The Wall Street Journal, que hace alusión a comentarios del presidente estadounidense a sus asesores en privado, en los que señalaría que la muerte de militares estadounidenses podría llevarlo a considerar poner fin al alto el fuego con Irán.

«¿Es esa su línea roja para poner fin al alto el fuego? ¿Si mataran a soldados estadounidenses?», insistieron al mandatario. Y en su respuesta sumó: «Bueno, sería una buena razón, para ser sincero«.

A pesar de la frágil tregua declarada a principios de abril entre Washington y Teherán, recientemente la situación en la región ha estado marcada por ataques y amenazas mutuas.

La noche del martes también se realizó un intercambio de fuego. En particular, EE.UU. lanzó un misil contra un petrolero que intentó acercarse a un puerto iraní en el golfo Pérsico. Además, una antena de telecomunicaciones en la isla de Qeshm se convirtió en blanco.

En respuesta, Irán atacó bases de EE.UU. en Kuwait y Baréin, afirmando que los dos países eran «responsables directos» del ataque.

El exjefe de la Guardia Revolucionaria Islámica y actual asesor militar del líder supremo de Irán, Mohsen Rezaei, anunció este miércoles que cada disparo y agresión estadounidense será respondido con «una lluvia de misiles y drones».

Mientras, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó el martes que el acuerdo con Irán podría darse en los próximos días y que el país persa supuestamente había aceptado negociar aspectos de su programa nuclear.