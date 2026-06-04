El riesgo país de Argentina volvió a bajar este jueves y se ubicó en 486 puntos básicos, su nivel más bajo desde el 28 de enero, acercándose además al menor registro desde el inicio de la gestión de Javier Milei. La mejora estuvo acompañada por subas en los bonos soberanos, ganancias selectivas en acciones y un contexto favorable en los mercados internacionales.

La jornada estuvo marcada por el impulso de Wall Street, donde el Dow Jones avanzó un 1,7% y alcanzó un nuevo récord de 51.561 puntos, mientras que el S&P 500 ganó 0,4% y también marcó máximos históricos. En ese escenario, los bonos argentinos en dólares registraron avances promedio del 0,2% y contribuyeron a la caída del indicador elaborado por JP Morgan.

En el mercado cambiario, el dólar oficial interrumpió una racha de tres ruedas consecutivas al alza. El tipo de cambio mayorista retrocedió dos pesos y cerró en $1.436,50, mientras que el dólar al público cayó cinco pesos en el Banco Nación, donde finalizó en $1.455 para la venta. En contraste, el dólar blue avanzó cinco pesos y cerró en $1.435.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street mostraron desempeños dispares. Entre las principales subas se destacaron Satellogic, con una mejora del 3,8%, e IRSA, que avanzó 3,1%.

En paralelo, el mercado energético tuvo una jornada particular. Mientras el precio internacional del petróleo cayó con fuerza, YPF logró cerrar con una suba del 0,4%, hasta los USD 55,12, mientras que Vista Energy retrocedió un 0,1%.

El economista Gustavo Ber consideró que los activos locales intentan recuperar terreno tras las correcciones recientes. “Los activos domésticos buscan reanudar un mejor tono luego de la corrección ensayada en las últimas ruedas, toda vez que las positivas señales desde la ‘macro’ se extienden y se espera que puedan trasladarse más a la ‘micro’ y al consumo”, explicó.

Por su parte, Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, señaló que los mercados internacionales mantuvieron una postura prudente pese a las ganancias. “Los inversores globales optaron por la cautela en una rueda marcada por los persistentes dilemas sobre el alcance de los desarrollos en inteligencia artificial y la fragilidad en las negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán”, sostuvo.

Con un volumen operado de USD 597,8 millones en el segmento de contado, el Banco Central volvió a intervenir como comprador y adquirió USD 119 millones, equivalente al 19,9% de la oferta de la jornada. A pesar de esa compra, las reservas internacionales brutas registraron una caída de USD 45 millones y finalizaron en USD 48.369 millones.

Durante la rueda, el dólar mayorista llegó a tocar un máximo intradiario de $1.447, aunque luego retrocedió por una mayor oferta de divisas. “La mayor oferta llevó la cotización hasta la zona de $1.435, aunque la demanda continuó firme y evitó una corrección más profunda”, explicó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

Actualmente, el tipo de cambio oficial se encuentra 23% por debajo del techo de la banda cambiaria fijada por el Banco Central, que se ubica en $1.767,17.

Un informe de la Consultora 1816 destacó un cambio estructural en la economía argentina: durante el primer cuatrimestre, el aporte neto de energía y minería al mercado cambiario alcanzó niveles similares a los del sector agroexportador. “Todo el mercado esperaba hace tiempo que en algún momento la energía sea tan relevante para la balanza de pagos como el agro y ese futuro ya llegó”, señaló la consultora.

Según el relevamiento, tanto el complejo energético-minero como el de cereales y oleaginosas aportaron alrededor de USD 8.150 millones al Mercado Libre de Cambios durante los primeros cuatro meses del año.

De cara al cobro del medio aguinaldo, algunos analistas prevén que parte de los ahorristas vuelva a refugiarse en la moneda estadounidense. “Optará por dolarizar excedentes como mecanismo conservador de resguardo de valor. El dólar continúa funcionando como refugio psicológico y financiero frente a cualquier expectativa de volatilidad cambiaria futura”, indicó Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market.