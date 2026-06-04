El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que el uso de misiles balísticos Oréshnik contra Ucrania fue una especie de prueba, y no un uso en combate.

En declaraciones a representantes de las agencias de noticias, el líder ruso afirmó que, a diferencia del Oréshnik, otros sistemas de armamento rusos se habían sometido a pruebas en polígonos.

«En realidad, en todo el territorio de Ucrania no hubo ni un solo uso de combate, en el sentido estricto de la palabra, del Oréshnik. Si somos sinceros, les voy a revelar un gran secreto militar de Estado. Simplemente atacaron donde era más fácil ver los resultados», explicó, en aparente referencia a que el misil fue empleado sin ojivas de combate, valiéndose solo de su devastadora potencia cinética.

El mandatario contó que, posteriormente, drones rusos entraron en el hangar que había sido atacado y lo «examinaron al milímetro». «Para nosotros es importante para poder tomar decisiones en el futuro sobre el uso a gran escala del Oréshnik contra los objetivos previstos», concluyó.