El dolor por el fallecimiento (debido a complicaciones derivadas de un cuadro de

coronavirus) del senador por la Capital Maximiliano Brumec caló hondo, no solo en

el ámbito político sino también en la esfera deportiva catamarqueña y en las

personas que pudieron conocerlo y dialogar con él. En este marco, el Gobierno

consideró oportuno rendir homenaje y reconocimiento decretando tres días de

duelo en toda la provincia.

A la vez, se dispuso que la bandera nacional y la provincial permanezcan izadas a

media asta por el mismo lapso temporal en todos los edificios públicos de la

provincia. En el Senado, donde trabajó hasta incluso poco antes de partir a la

Fundación Favaloro por su estado de salud, también se establecieron tres días de

duelo. En este sentido, quedaron suspendidas todas las actividades

parlamentarias de la cámara alta y la sesión ordinaria del jueves.

El adiós se hizo allí, en la casa de las leyes, donde Maxi presidía la comisión de

Asuntos Constitucionales. Al velorio (que culminará hoy a las 10.00 para luego

trasladarlo al cementerio Parque Sierra Serena en Fray Mamerto Esquiú) en la

Legislatura asistieron sus familiares, autoridades, diputados, senadores, dirigentes

deportivos y deportistas de distintas disciplinas.

El recuerdo que Brumec dejó en cada uno y una está marcado en la solidaridad y

el acompañamiento. Ambas, prueba de todo lo que construyó en sus años en la

función pública. “Un día muy triste, duele venir a despedir a alguien tan querido”,

comentaba un joven deportista, quien recordó que inclusive “a la distancia me

acompañaba con un mensaje, una llamada”. “Compromiso social”, definió un

dirigente deportivo, mientras otro sintetizó el concepto en una palabra: “Ayudó”.

Quizás lo que más huella dejó en las personas que lo conocieron fue su actitud

positiva ante las adversidades. En una entrevista con El Esquiú él lo comentaba de

la siguiente forma: “Recuerdo que cuando estaba internado se desarrollaban los

Juegos Olímpicos de Londres y estaba Federico Molinari, que fue finalista en

anillas. Y yo lo veía por televisión y lo alentaba, hasta que me di cuenta de que me

estaba alentando a mí mismo. Cuando decía ‘¡Vamos que vos podés!’, lo sentía

también para mí. Cuando un jugador erra un penal, cuando el patinador se cae…

se levantan y siguen. Y la vida es eso, caerte, levantarte y volver a sonreír”.

Maxi, como le decían habitualmente, tuvo un breve paso por el Programa Pío (Pro

Igualdad de Oportunidades) durante la gestión del Frente Cívico y Social, cuando

era gobernador Eduardo Brizuela del Moral. En el 2011 se sumó al equipo de

Lucía Corpacci y la acompañó a lo largo de dos gestiones en el cargo de

secretario de Deportes. En el 2019, Maxi fue electo a través del voto popular para

representar al departamento Capital en el Senado provincial.

Sustitución en el Senado

La dirigente deportiva Susana Díaz será quien tome la banca que dejó vacante

Brumec en la cámara alta de la Legislatura. Díaz fue ocho años presidenta del club

capitalino Hindú y en las elecciones generales del 2019 acompañó como

candidata suplente la lista que encabezó el legislador provincial.