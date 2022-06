El paro de docentes universitarios –de 48 horas que inició ayer y seguirá hoy– tuvo

un “alto grado de acatamiento” por parte de los educadores catamarqueños en la

primera jornada. Así lo dio a conocer el secretario de Administración y Finanzas de

la Conadu Histórica (Federación Nacional de Docentes, Investigadores y

Creadores Universitarios) en la provincia, Fernando Morales, en una entrevista con

Radio El Esquiú 95.3.

“El paro que hoy (por ayer) se está complementando, el primer día de paro, tiene

un alto grado de acatamiento tanto en los niveles preuniversitarios como en la

Universidad Nacional de Catamarca (UNCA). Podríamos hablar, en los niveles

preuniversitarios, del 100 por ciento y, en el sistema universitario, casi el 87 por

ciento. Para nosotros, es un buen paro con un grado de acatamiento muy

importante”, aseguró Morales.

El representante gremial consideró que este alto acatamiento “es una respuesta a

la no solución por parte del Gobierno Nacional” a sus pedidos, puesto que “el día

lunes la Conadu Histórica fue a la reunión de la mesa de negociación salarial,

adonde lamentablemente el Gobierno Nacional no vino con una propuesta y sí con

una chicana, por llamarle de alguna forma, donde ratifica el 41 por ciento (de

aumento salarial) que ya fue firmado en el mes de marzo y que, justamente, la

Conadu Histórica declaró insuficiente”.

De acuerdo a lo que relató Morales, en esa última reunión que mantuvieron las

autoridades de la Conadu Histórica con representantes del Ejecutivo Nacional, los

funcionarios del Gobierno plantearon que “el único esfuerzo que podría hacer es

adelantar la última cuota, que se debería pagar en septiembre, para el mes de

julio, que es del 10 por ciento. Esto causó indignación a los representantes

paritarios y ahora más que nunca reafirmamos este paro total de 48 horas, que se

está llevando (adelante) en todo el sistema universitario y que, por la información

que tenemos, es un fuerte paro, una respuesta contundente por parte del sector

universitario hacia el Gobierno Nacional”.

A Morales le consultaron si esperan un nuevo contacto con el Gobierno Nacional

una vez que finalice el paro de 48 horas y respondió: “Seguramente sí, pero

evidentemente, si sigue en esta actitud de que no hay una respuesta racional,

donde realmente no se conforme una mesa de negociación paritaria, creo que el

plan de lucha nacional va a seguir adelante”.

Motivos

La medida de fuerza que están realizando los docentes universitarios obedece

varias razones.

“Nosotros pedimos que ningún docente universitario (quede) por debajo de la línea

de la pobreza. Estamos reclamando que se saque el famoso impuesto a las

ganancias a los salarios de los docentes de universidad. Queremos que se cumpla

irrestrictamente el convenio colectivo de trabajo, que a veces no se cumple. Por

otro lado, queremos que nuevamente vuelva la cláusula gatillo, porque así no

dilatamos más el tiempo y no hay tanta dispersión. El reclamo que venimos

haciendo de la revisión de este proceso inflacionario que el propio Banco de

reservas está hablando del 70 por ciento, y los universitarios nos quedamos con el

41 por ciento. Pedimos que nuevamente vuelva la cláusula gatillo que fue

derogada por este Gobierno, para que no haya tanta dilatación”, cerró Morales.