Música

The Weeknd estaba interpretando “Can’t Feel My Face” en el comienzo de su actuación en el estadio SoFi de Inglewood, California, el sábado por la noche, cuando se detuvo de repente y abandonó el escenario. Más tarde regresó y explicó que había perdido la voz.

En una actualización en Instagram el martes, el cantante aseguró que su voz se está recuperando y que estará listo para sus shows en su ciudad natal, Toronto, Canadá, los días 22 y 23 de septiembre.

“El médico dice que mi voz es segura y con el descanso estaré sólido y capaz de llevar el espectáculo que mis fans de TORONTO están esperando”, escribió.

Después de detener el espectáculo, el músico de 32 años se disculpó con el público y explicó que no podía “darles el concierto que tenia ganas de darles”.

Más tarde abordó el incidente en Twitter, escribiendo: “Mi voz se apagó durante la primera canción y estoy devastado. Sentí que se iba y se me cayó el corazón. Mis más sinceras disculpas a mis fans. Prometo que les compensaré con una nueva fecha”.

doctor says my voice is safe and with rest i’ll be solid and able to bring the show my TORONTO fans are waiting for. LA date is being worked out soon. thank you SO much for all the love and understanding that’s come my way. i love you all so much… XO pic.twitter.com/f3tTdKSHDz

— The Weeknd (@theweeknd) September 6, 2022