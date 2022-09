Música

El vocalista de la emblemática banda publicará su autobiografía el próximo mes.

El libro se titula ‘The Lives of Brian’ y fue anunciado por primera vez en abril de 2021. Se dice que es una “memoria desenfrenada y adorable llena de historias escandalosas” de la vida del rockero de ‘Back In Black’.

En un comunicado, dijo: “He tenido algunas noches largas y otras grandes, días malos y muchos buenos. Ahora he escrito un maldito libro sobre ello… ‘The Lives of Brian’ saldrá en octubre”.

La autobiografía será publicada por Penguin Books con un primer lanzamiento en el Reino Unido el 13 de octubre, seguido por los Estados Unidos el 25 de octubre.

Comenzará con su vida creciendo en Dunston, Tyne and Wear, con el pueblo emergiendo “de la sombra de la Segunda Guerra Mundial antes de que viera a Little Richard actuando en la BBC, lo que inspiró al niño del coro y explorador de mar a ser cantante.”

La sinopsis continúa: “Durante más de una década intentó dejar su huella con una sucesión de bandas. Apareció con frecuencia en la televisión y realizó giras por Europa y Australia con Geordie, pero el verdadero éxito se le escapó.”

“Brian tenía una familia que mantener y una hipoteca que pagar, por lo que se vio obligado a aceptar una serie de trabajos que le llevaron a dirigir su propio negocio. Pero si el destino tenía un plan para Brian… el destino no tenía ninguna posibilidad. De la nada, fue invitado a Londres para una audición de una de las mejores promesas del mundo.”

“AC/DC era una banda en crisis tras la trágica muerte de su vocalista, Bon Scott, pero con Brian a bordo grabarían su obra maestra: Back in Black“.

Tras una carrera fulgurante, se vio obligado a dejar la banda en 2016 tras serle diagnosticada una pérdida de audición, pero regresó cuatro años después en el álbum “Power Up”.

PABLO DE MATTEI

-DJ PAUL (AR)-