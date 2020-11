Tras los rumores, Sofía “Jujuy” Jiménez confirmó su relación con el polista Jerónimo del Carril

15 noviembre, 2020 11:36

La modelo Sofía “Jujuy” Jiménez a través de su Instagram compartió dos fotos con el deportista y le dedicó un tierno mensaje.

A principio de mes la modelo y periodista Sofía “Jujuy” Jiménez se la involucró en un romance con el polista Jerónimo del Carril. Ayer a la noche en su propia cuenta de Instagram, lo confirmó. Tras su separación con el Pelado López de tantos años, luego con el deportista Juan Martín Del Potro, la modelo continúa apostando al amor.

Ella lo compartió a través de su cuenta de Instagram, junto a una foto con él: “Y vos, bueno… El chico en cuestión. ¡Más lindo!”, y luego continuó con otra historia y escribió Sofía “Jujuy” Jiménez: “¿Vos te das cuenta del nivel de potritud que manejás?”. Se trata del polista Del Carril, quien tiene 24 años, y actualmente está jugando en la Triple Corona para La Ensenada-La Aguada.

Cabe destacar que en el mes de mayo, tras meses que había comenzado el Aislamiento en nuestro país, Jujuy confirmó su ruptura con Del Potro. Ella atribuyó esa separación a la cuarentena y cómo influyó la convivencia. En su momento ella reconoció en Los Ángeles de la Mañana: “La realidad es que la cuarentena nos está pegando. Es un momento de mucha incertidumbre y reflexión, al menos a mí me está pasando eso”.

También Sofía “Jujuy” Jiménez dijo que no sólo fue eso sino que la relación ya venía rara. Según ella fue una separación de mutuo acuerdo. Reveló en su momento: “Dijimos: ‘Esto no nos está sumando ni a vos ni a mí’, pero no voy a entrar en intimidades de la pareja. Yo soy perceptiva y cuando me doy cuenta de que algo no está fluyendo, se me prende la alarma. Quedarme con él hubiera sido lo más cómodo pero me gusta hacerme cargo de mi vida”.

