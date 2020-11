Nació sin útero, le dijeron que nunca podría ser madre y el sueño de su vida se hizo realidad.

15 noviembre, 2020 12:11

Kitty Cunningham nació con el síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) -sin útero- y luego de mucho sufrimiento pudo convertirse en madre.

Con solo 16 años, Kitty Cunningham descubrió que había nacido con el síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH). Este síndrome es una condición en la que un cuerpo biológicamente femenino nace sin útero, lo que la imposibilita de poder tener hijos, naturalmente.

Entre las variantes del síndrome, llamado también Rokitansky, la persona puede nacer con un “útero o vagina interna” subdesarrollados. “Tenía 16 años y todavía no había comenzado mi período, así que los médicos investigaron un poco más y me dijeron que no tenía útero. Obviamente fue un shock y fue confuso y aterrador“, reveló Kitty.

Su pesar fue aún mayor, cuando intentaba comprender todo lo que ello implicaría: “Probablemente sea el peor momento para descubrir algo así cuando eres un adolescente y de todos modos estás lidiando con muchas hormonas”, expresó la joven.

Siendo aún adolescente, los médicos la hicieron reflexionar sobre lo que significaba no poder tener familia de forma natural. “Te hacen pensar en lo que podría ser no tener una familia cuando eso debería ser lo último en tu mente y no deberías preocuparte por eso todavía”, reflexionó Kitty.

No pudo evitar tener que soportar la inquisidora pregunta que sufren todas las mujeres en pareja: “Cuando nos casamos, la gente estaba obsesionada con decir esa cosa clásica de ‘¿cuándo vas a tener bebés?’ que fue una conversación incómoda y molesta para mí en ese momento”, reveló la joven.

Pero su esposo la contuvo: “Dijo, cuando tenía 20 años, que preferiría tenerme sin bebés que bebés con otra persona”. Pero la respuesta comenzó a ser más dura para ambos: “Nos acostumbramos a decir ‘No tengo útero y necesitaremos usar un sustituto’”, explicó con un pesar ya superado.

Una feliz sorpresa

Entonces, su vida cambió y la felicidad inundó sus corazones cuando decidió alquilar un vientre, para cumplir su sueño. Es algo que ya sabía que tenía que suceder para poder ser madre, pero temía el proceso.

Kitty podía ovular, por lo que se fertilizó su óvulo en un centro de fertilización asistida y, luego, se implantó en su amiga Jemma. “No puedes prepararte para ese sentimiento cuando has querido algo durante tanto tiempo y en realidad está ahí: él es un pequeño diamante”, finalizó.

Mirá la historia de una mujer argentina con síndrome de Rokitansky:

Fuente: The Sun

Video: Telefe Noticias

