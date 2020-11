15 noviembre, 2020 12:27

No hay look que le quede mal y ella lo sabe. Sol Pérez volvió a sorprender a las redes con un vestido primaveral muy sensual y muy al cuerpo.

Disfrutando de una noche primaveral y un clima que ameritaba no preocuparse por el abrigo, Sol Pérez compartió una imagen en su cuenta de Instagram en la que se la ve con un look que enamoró por completo a sus seguidores.

Con un vestido corto, blanco con un toque de flores celestes y muy al cuerpo, Sol Pérez dejó sin palabras a sus millones de seguidores, los que destacaron la belleza de la conductora y toda su sensualidad.

“La verdad sin palabra sos realmente linda y hermosa al mismo tiempo Sol”, “Hermosa como siempre! Perdón pero vos tenes que ser la conductora”, “La mujer más sexy de la historia, la princesa sexy, hermosa, perfecta, perfecta y elegante. Hermosa Angel Queen / Princessita. Impresionante como una reina, radiante como el sol, y brilla más que un diamante”, fueron algunos de los comentarios.

Sexo en la primera cita…¿si o no?, Sol Pérez respondió: “No, soy mucho de tantear la situación, de conocer al otro, salir, tomar algo, charlar, si se da para una segunda salida se ve, no digo “no voy a tener sexo directamente”, pero veo si nos llevamos bien, y la química, ahí vemos qué onda”.

Sobre las críticas que recibe diariamente, la mediática dijo: “Ya no me molesta nada, antes me molestaban más, que si sos gato, que si no, quién me banca, cómo llegué, todo eso me jodía antes”.

“Me molesta que me subestimen, que por mostrar el físico no pueda tener una idea. Una cosa no tiene que ver con la otra, pero ya casi no me molesta nada, ya me curtí”, agregó Sol Pérez.

