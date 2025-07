Música

El disco recopilatorio incluye los éxitos mas importantes de Hot Chip (“Ready For The Floor”, “I Feel Better” y “Over and Over”) y también el nuevo single “Devotion”. El lanzamiento viene acompañado de un videoclip filmado en Japón y dirigido por Will Kindrick.

[embedded content]

Joy in Repetition, con un total de 15 tracks, es una selección de sus siete álbumes. La portada del disco es obra del emblemático Peter Blake.

“Hay alegría en repetir algo una y otra vez. Eso aplica a los ritmos, a los grooves y a grabar discos juntos durante 20 años. Seguimos haciéndolo. Nos sigue encantando”, declaro el vocalista de la banda, Alexis Taylor. “Es una celebración de la dedicación al llevar a cabo este proyecto juntos. Pienso en Joe [Goddard] como Brian Wilson, con esa enorme dedicación a encontrar la manera de crear la música pop más increíble”, añadió.

En septiembre, Hot Chip ofrecerá tres conciertos para celebrar el lanzamiento de Joy In Repetition (Londres, Nueva York y Los Ángeles).

We’re excited to announce ‘Joy In Repetition: The Best Of Hot Chip’, out Sept 5 and available to pre-order now!

We’ll also be playing a limited run of shows in London and the US. For pre-sale access to London, pre-order ‘Joy In Repetition’ from our UK store before 5pm BST on… pic.twitter.com/E3J2rcdCk2

— Hot Chip (@Hot_Chip) July 8, 2025