Música

Ayer se entregaron los Brit Awards en una noche sin barbijos, con 4000 asistentes y shows de lujo, entre ellos, los de Coldplay y Dua Lipa.

La industria de la música inglesa celebró su noche en el 02 Arena de Londres y le dio al público la tan ansiada posibilidad de volver a ver shows en vivo y asistir a la premiación sin barbijos, ni distancia social.

La gran ganadora de la noche fue Dua Lipa, quien se erigió como mejor artista femenina británica y el de mejor álbum por Future Nostalgia. Además, se sacó las ganas de dar un increíble show en vivo en el que realizó un medley de su disco premiado -con “Hallucinate”, “Don’t start now” y “Physical”-, que según expresó en sus redes, fue la mejor performance de su equipo a la fecha. “Quiero volver a hacerlo una y otra vez!!!! Gracias a mi equipo increíble por llevarlo adelante. Puede que esta sea mi performance preferida hasta ahora!!”, escribió hoy emocionada en su cuenta de Instagram.

En cuanto al show de apertura, este estuvo en manos de Coldplay, que deslumbró con una performance desde una plataforma sobre el río Támesis frente al O2 Arena de Londres. Lleno de color, con fuegos artificiales y hologramas la banda presentó su nuevo single “Higher Power”.

Otro de los momentos musicales destacados fue el dúo de Elton John y Olly Alexander -Years and Years-, que interpretaron una versión de “It´s a sin” de Pet Shop Boys. También se sumaron las presentaciones de Olivia Rodrigo con “Drivers License” y The Weeknd con “Save Your Tears”.

Estos fueron todos los ganadores de los Brit Awards 2021:

Mejor artista femenina internacional

Ariana Grande

Billie Eilish

Cardi B

Miley Cyrus

Taylor Swift

Mejor artista femenina

Arlo Parks

Celeste

Dua Lipa

Jessie Ware

Lianne La Havas

Mejor artista masculino internacional

Bruce Springsteen

Burna Coy

Childish Gambino

Tame Impala

The Weeknd

Mejor artista masculino

AJ Tracey

Headie One

J Hus

Joel Corry

Yungblud

Mejor grupo británico

Bicep

Biffy Clyro

Little Mix

The 1975

Young T & Bugsey

Mejor canción

“Don’t need love”

“Rain”

“Physical”

“Watermelon sugar” Harry Styles

“Ain’t it different”

“Head & heart”

“Lighter”

“Secrets”

“Rover”

“Don’t rush”

Mejor artista nuevo

Arlo Parks

Bicep

Celeste

Joel Corry

Young T & Bugsey

Mejor álbum británico

Collapsed in Sunbeams – Arlo Parks

Not Your Muse – Celeste

Future Nostalgia – Dua Lipa

Big Conspiracy – J Hus

What’s Your Pleasure- Jessie Ware

Rose Bouzon