Todo sobre el libro autobiográfico de Billie Ellish

“In Her Own Words” (En sus propias palabras) está en formato impreso y audiolibro.

Además de ganar el premio a la solista femenina internacional en los Brit Awards en el día de ayer, la cantante Billie Elish anunció la publicación de su libro y audiolibro autobiográfico titulado In Her Own Words. El libro salió a la venta ayer.

The book and the audiobook companion (narrated by Billie) are available now. https://t.co/PAYxvTW64A pic.twitter.com/vWFmq3502D — billie eilish (@billieeilish) May 11, 2021

El libro incluye fotos nunca antes vistas de la infancia de Eilish, por ejemplo, una de ellas al piano, cantando con una grabadora de voz de juguete y otra a sus 12 años entre muchas fans de Justin Bieber, esperando al costado de un camino que pasara su ídolo.

“Pasé tanto tiempo revisando viejas fotos de toda mi vida para este libro, y hubo muchas cosas que vi y me hicieron sentir nostalgia, y me hicieron extrañar mucho partes de mi vida. Pero en general me hicieron sentir más gratitud por la vida que tengo ahora, y me hicieron comprender que no me gustaría volver atrás. No lo haría de otra manera”, detalló la cantante.

También hay historias sobre su primera canción, Ocean Eyes, y la relación especial que ha creado con sus seguidores.

“Creo que mucha gente pensó que me convertí en una estrella con Ocean Eyes y renuncié a todos lo demás porque ya era famosa… y no fue para nada así”, dijo la cantante.

Billie Eilish, publicado por Grand Central Publishing en los Estados Unidos y Wren & Rook en el Reino Unido, ambos sellos de Hachette, sale en simultáneo con el audiolibro del mismo nombre, en el que la voz de la talentosa californiana recorre también sus 19 años.

Sus padres, Maggie Baird y Patrick O’Connell, participan con anécdotas y observaciones.

El libro y el audiolibro acompañan al documental The World’s A Little Blurry, que también recorrió, la carrera de Eilish desde sus comienzos hasta la actualidad. La película que dirigió R.J. Cutler aumentó un 33% la cantidad de suscriptores a Apple TV+ y generó ingresos por USD 139 millones, casi 70 veces más que su costo.

Tatiana Roust