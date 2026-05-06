Este 9 de mayo, la Plaza 25 de Mayo de Tinogasta será el escenario de una propuesta que combina deporte, música y expresión urbana: la Liga 3×3 Basket Catamarca Freestyle. Desde las 16 horas, jóvenes y familias podrán disfrutar de una tarde cargada de energía, inclusión y talento local.

El evento contará con competencias de básquet en formato 3×3, con categorías femenina y masculina libres para todas las edades, promoviendo la participación sin límites. Además, el freestyle tendrá su espacio con batallas de rap en modalidad 1 vs 1, abiertas a todo público, consolidando un espacio para que las nuevas generaciones se expresen y brillen.

La jornada no solo será deportiva, sino también cultural: habrá artistas en vivo, DJ, premios y muchas sorpresas que prometen convertir la plaza en un verdadero punto de encuentro comunitario.

La iniciativa, con inscripción libre y gratuita, refleja una clara apuesta al desarrollo de espacios sanos, creativos y participativos, donde el deporte y el arte se convierten en herramientas de inclusión y crecimiento.