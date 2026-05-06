Ante la importante respuesta de jóvenes de toda la provincia a la convocatoria de becas de formación universitaria impulsada por el Ministerio de Educación y Trabajo, junto a la Universidad Siglo 21, el Gobierno de Catamarca decidió ampliar el cupo inicial de 320 a 500 becas, con el objetivo de brindar más oportunidades de acceso a trayectos formativos vinculados al crecimiento productivo provincial.

La iniciativa, resultado de la articulación entre el sector público y el sector privado, está destinada a jóvenes egresados del nivel secundario que buscan continuar sus estudios e incorporarse al mundo del trabajo con herramientas concretas.

El programa contempla propuestas de formación universitaria en áreas estratégicas para el desarrollo de Catamarca, como energía, redes y telecomunicaciones, ambiente, turismo, marketing digital y desarrollo de videojuegos. Se trata de sectores que hoy demandan nuevos perfiles técnicos y profesionales para acompañar el crecimiento de la provincia.

Al respecto, la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria destacó: “Recibimos más de mil postulaciones, una respuesta que refleja el enorme interés de los jóvenes catamarqueños por seguir formándose y prepararse para las oportunidades que hoy se abren en la provincia. Frente a esa demanda, el gobernador Raul Jalil tomó la decisión de ampliar el cupo de becas, que originalmente era de 320, a 500, para que más estudiantes puedan acceder a trayectos formativos pensados en función de las necesidades reales del sector productivo”.

La cursada se desarrollará en modalidad virtual, con acompañamiento docente permanente en encuentros sincrónicos y asincrónicos, lo que permitirá que jóvenes de distintos departamentos puedan formarse desde sus hogares, fortaleciendo la igualdad de oportunidades en todo el territorio provincial.

Con esta ampliación, el Gobierno provincial reafirma su compromiso de vincular la educación con el mundo del trabajo, promoviendo propuestas formativas orientadas a la demanda laboral actual y al desarrollo de capacidades en áreas clave para el futuro de Catamarca.

La inscripción se mantiene abierta y se realiza de manera 100% online. Los interesados pueden consultar requisitos y oferta de trayectos en el sitio oficial:

https://catamarca-becaseducativas.21.edu.ar/