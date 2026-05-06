Por otro lado, desde el Gobierno de Catamarca, a través de la Vicegobernación y el Senado, continúa desarrollándose un servicio fundamental para la comunidad: el asesoramiento jurídico gratuito con perspectiva de género.

Este espacio, que funciona todos los jueves de 8 a 12 horas en la Oficina de Capacitaciones del Anexo de la Cámara de Senadores (Ayacucho 560), brinda orientación en temas clave como cuota alimentaria, régimen de comunicación y situaciones de violencia de género.

Se trata de una política pública que merece ser destacada, ya que garantiza el acceso a la justicia para quienes más lo necesitan, con un enfoque humano, profesional y comprometido con la realidad social. Este tipo de iniciativas no solo informan, sino que acompañan y empoderan, generando un impacto real en la vida de muchas personas.