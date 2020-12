Música

Unos días después de que The New Abnormal recibiera una nominación al Grammy por Mejor Álbum de Rock, The Strokes compartió un nuevo video musical para el corte “The Adults Are Talking”.

Dirigido por Roman Coppola, colaborador frecuente de Phoenix y Wes Anderson, el clip muestra a la banda luchando en el diamante de béisbol contra un grupo de robots. Este mundo futuro parece haber convertido todas las competiciones deportivas en hombre contra máquina…