Música

En 2017, cuando solo un puñado de medios sabían que se convertiría en una estrella emergente, Billie Eilish pasó por Vanity Fair para una entrevista en video. Desde entonces, la volvieron a invitar todos los años en la misma fecha… ¡para responder las mismas preguntas! Y por supuesto, ver cómo va cambiando en algunas aspectos.

La entrega de 2020 de “Time Capsule” podría ser la mejor hasta ahora, ya que ve a Eilish tocando temas como su crisis de identidad, la nueva música que aún tiene que lanzar, y todo lo demás.

El video de 27 minutos coloca las respuestas anuales de Eilish una al lado de la otra para facilitar la comparación. ¿Las grandes conclusiones? Ella nunca quiere dejar de actuar en vivo, y vivir a través de una pandemia global en la que la opción más segura es quedarse en casa la ha hecho más consciente de eso. “Nunca pensé que algún día no podría hacer shows. Es lo único en lo que siento que he sido buena”, dijo. “Cuando se permitan los espectáculos de nuevo, cada espectáculo será el mejor”.

“Desde hace un tiempo, realmente he tenido un poco una crisis de identidad. Creo que fue en diciembre, hice una presentación en un programa de radio y durante todo el programa sentí que estaba fingiendo ser Billie Eilish. Como, sentí – no me estaba mirando a mí mismo como a mí mismo. Lo estaba viendo desde una perspectiva que no era mía y era muy extraño. Sucedió varias veces en espectáculos de premios y lo que sea. Me sentí como una parodia de mí misma”.

Añadió que se siente “un poco mejor últimamente” y les recordó a los fans que tiene “literalmente 18” y que todavía está averiguando cosas. “Estoy probando diferentes formas de vida, estilos, personalidades, peinados, ropa y zapatos; lo estoy probando todo porque soy una puta chica en crecimiento”.

Mientras estaba guardada, Eilish también escribió 16 canciones nuevas con su hermano Finneas O’Connell, de las cuales pudimos ya escuchar “Therefore I Am”, y aparentemente las adora a todas por igual. “He hecho y creado cosas que no creo que hubiera creado nunca“.