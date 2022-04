Música

El duo electronica suelta su tercer single “Riptide” de nuevo y proximo album ‘So Far So Good’.

Adornado con voces autotuned suministradas por Drew Taggart, “Riptide” se adelantó a través del New Music Friday del viernes pasado (22 de abril),como la tercera pieza del despliegue de So Far So Good de los The Chainsmokers.

El mismo album se completará a través de Disruptor/Columbia Records el proximo 13 de mayo.

En el continuo de So Far So Good, el esponjoso single de influencia future-bass se sitúa más cerca del single “iPad” que de “High”, aunque ocupa una posición propia. Mientras que el estilo de The Chainsmokers del 2014 al 2016 impregnó un sonido muy defino que uno puede definir escuchando “iPad”, “Riptide” se siente decididamente arraigado en el 2022 con un sonido mas maduro y evolutivo, pero familiar, del duo nuyorkino. A la vez aireado y dulce, un complemento de la condensación en una lata de sidra con púas al lado de una piscina de verano, “Riptide” está listo para la banda sonora de la alta inmersión y ya se encuentra en todas las plataformas digitales.

Con respecto a su nuevo album que llegará el mes que viene, a continuación pode ver su tracklist :

So Far So Good Tracklist:

1. Riptide

2. High

3. iPad

4. Maradona

5. Solo Mission

6. Something Different

7. I Love U

8. If You’re Serious

9. Channel 1

10. Testing

11. In Too Deep

12. I Hope You Change Your Mind

13. Cyanide