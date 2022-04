PROTESTA DE RECICLADORES

Las cooperativas que prestan servicios en el lugar denunciaron malos tratos de la encargada que trabaja con ellos.

El conflicto entre las cooperativas de cartoneros y la Secretaría de Ambiente sumó un nuevo capítulo. Sucede que ayer, los cooperativistas realizaron una protesta en la planta de tratamiento de residuos sólidos en repudio a las “persecuciones” de parte del área a cargo de Nicolás Verón.

Según relató a la prensa la encargada de la planta, Evelin Vallejos, la Secretaría de Ambiente tomó “represalias” luego de los reclamos de las cooperativas. El viernes, las organizaciones habían realizado una marcha por las calles del centro, denunciando que Ambiente las obligaba a firmar un acuerdo con una empresa de Córdoba para que le vendan el cartón que recolectaban de la separación de residuos. En ese sentido, afirmaban que desde la Secretaría buscaban la “privatización” de la planta.

De acuerdo a lo que explicaron desde las cooperativas, ayer hubo una serie de notificaciones a algunos trabajadores donde se los trasladaba de lugar de trabajo. Esto ocasionó que Vallejos exprese su malestar a las autoridades de Ambiente, lo que habría generado una serie de malos tratos de parte de los funcionarios hacia la encargada. Por tal motivo, es que las cooperativas concretaron el cierre de la planta lo que generó demoras en el ingreso de los camiones que descargan residuos.

Consultada por la prensa, Vallejos denunció que desde el área a cargo de Verón desconocen su autoridad como encargada, además de que desafectaron personal que trabajaba con ella. Vallejos está como encargada del lugar hace un año y trabaja junto a las dos cooperativas que prestan servicio en la planta.

Destacó que en el lugar trabajan alrededor de 250 personas y que desde la Secretaría no mandan recursos para trabajar en forma normal. Aún así, resaltó que “a pesar de todo, se estaba trabajando bien” hasta antes que Verón asuma la conducción de la Secretaría. “En la primera charla (con Verón) nos dicen que las cooperativas deben firmar con esta empresa de Córdoba porque si no lo hacían no nos iba a llegar ningún recurso”, denunció.

Además, ratificó el planteo de las cooperativas que afirma que el Gobierno “busca la privatización de la planta”.

Respuesta

Posteriormente, el secretario de Ambiente, Nicolás Verón dio su versión de los hechos. Dijo que, teniendo en cuenta que hace dos semanas asumió al frente de la Secretaría, le pidió a Vallejos que realice un inventario de la planta, además de que se notificó a algunos sobre su situación laboral. “Le hemos dado la tranquilidad de que van seguir trabajando”, dijo Verón.

Más adelante, el funcionario sostuvo que siempre se mostró a favor de garantizar el trabajo de las cooperativas. No obstante, planteó que les solicitó a las mismas “las herramientas de seguridad de la gente que trabaja en el lugar porque nosotros somos responsables de lo que pasa ahí”.

Según indicó, este pedido se debió a que en un recorrido por el lugar pudo observar que había empleados que trabajaban con aparatos eléctricos sin los elementos de seguridad necesarios y con el piso mojado.

Finalmente, el funcionario afirmó no entender porque se cerró la planta. “La planta es de todos los catamarqueños y la sociedad no puede ser rehén de esta situación. El dialogo siempre está, pero nosotros tenemos una obligación que la vamos a cumplir”, cerró.

Fuente: El Chasqui Digital