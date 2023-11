Música

El nuevo álbum también se puede adquirir en formato físico en doble vinilo transparente. Ya se encuentra disponible para pre-ordenar antes de su lanzamiento oficial el 24 de noviembre. También ya se puede escuchar completo en varias plataformas digitales o a través de Spotify.

En la parada más destacada de la gira, la banda tocó la mayoría de los temas de su reciente álbum “Being Funny In A Foreign Language”, junto con una selección de sus grandes éxitos.

The 1975 At Their Very Best Live from Madison Square Garden

Out everywhere now.https://t.co/uvJ172kzjU#The1975 pic.twitter.com/SHNdmA0oci

— The 1975 (@the1975) November 7, 2023