El electo diputado por La Libertad Avanza, Fernando Baigorri, aludió al encuentro

que mantuvieron autoridades del radicalismo provincial con oficialistas. En este

sentido, el futuro legislador remarcó: “Nosotros no negociamos nuestro voto,

estamos completamente en desacuerdo con esos acuerdos y reuniones

informales, en la casa de, donde no participa la dirigencia”.

Remarcó que “la reforma de la Constitución es algo sensible, no se puede tomar a

la ligera”. Además, se refirió a Alfredo Marchioli considerando que “quiere

despegarse diciendo que no hay ningún tipo de acuerdo, pero si desde el vamos,

haces una reunión en tu casa, informal, sin que el resto de la dirigencia lo sepa,

ese mismo acto abre las puertas para que se piense cualquier cosa”.