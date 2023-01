SE CALIENTA EL CLIMA ELECTORAL

Conflictos entre el oficialismo y la oposición en los concejos deliberantes de Andalgalá y Fiambalá.

La cercanía del año electoral ya se siente en algunos municipios del interior, donde la tensión entre el oficialismo y la oposición es cada vez mayor. Este es el caso de los municipios de Fiambalá y Andalgalá, donde en los últimos días se generaron fuertes polémicas entre los intendentes y sus concejales opositores.

En Fiambalá, hubo una insólita discusión entre la intendenta Roxana Paulón y los concejales de Juntos por el Cambio por la aprobación del presupuesto. Por su parte, en Andagalá, el Concejo Deliberante aprobó el pago de un bono por parte del Municipio que fue cuestionado por la oposición municipal.

En el caso de Fiambalá, la situación es especial porque en 2023 Paulón podría ir por un tercer mandato al frente del municipio. Sin embargo, la jefa comunal no tuvo buenas experiencias en las últimas elecciones, donde logró imponerse por pocos votos. Tal es así que actualmente el Concejo Deliberante es conducido por Juntos por el Cambio. Es que de cinco miembros, tres son opositores y solo dos forman parte de su espacio. Si bien durante el año hubo cruces entre la intendenta y los ediles opositores, lo que pasó en la última semana con el presupuesto municipal del año próximo fue un adelanto de lo que podría ser el panorama político en Fiambalá durante el 2023.

Como se informó, el presupuesto municipal no pudo ser aprobado por el Concejo Deliberante por falta de quórum. Ante esta situación y, a criterio de la intendenta, el proyecto se aprobó de forma automática porque fue presentado bajo la modalidad de “urgente tratamiento”, una posibilidad que está contemplada en la ley orgánica municipal. En este marco, mandó a los concejales a leer la ley orgánica municipal. Sin embargo y de acuerdo a los ediles de la oposición, el “urgente tratamiento” no contempla al proyecto del presupuesto porque tiene su propio artículo en la norma. De esta forma, al no haberse aprobado la iniciativa de Paulón y a criterio de los concejales, la Municipalidad debería reconducir el presupuesto 2023.

La jefa comunal cargó contra los ediles opositores y los mandó a leer la ley orgánica de municipios. “Nosotros enviamos el presupuesto 2023 para que se trate en el Concejo Deliberante. Lo pusimos en urgente tratamiento y eso significa que si en 30 días no se trata, se promulga. Ellos dejaron vencer los plazos y directamente se promulgó el presupuesto”, dijo y añadió: “Eso está especificado en la ley 4.640 que es la ley de Municipalidades. La ley tiene que ser como el ‘Padre Nuestro’ para nosotros y no podemos gobernar sin conocerla”.

Andalgalá

Por su parte, en Andalgalá la relación entre el oficialismo (en este caso encabezado por el radical Eduardo Córdoba) y la oposición siempre fue tensa, principalmente por la situación de la actividad minera en el departamento. Andalgalá fue uno de los pocos lugares que en 2019, el Frente de Todos no pudo superar a Juntos por el Cambio. Esto permitió que el intendente logre quedarse con la conducción del Concejo Deliberante con cuatro miembros de Juntos por el Cambio. Por su parte, el Frente de Todos sufrió el quiebre a mitad de año y de tres miembros se quedó con dos.

En el último tiempo, las concejalas del Frente de Todos se mostraron en pie de guerra en contra del oficialismo. En este marco, denunciaron irregularidades en la elección de autoridades del Concejo Deliberante y ahora se opusieron al pago de un bono a los empleados municipales. El jueves, se concretó la sesión extraordinaria en el Concejo Deliberante en donde quedó aprobado por mayoría el bono de $10.000 para los empleados municipales. En la ocasión, sorprendió que las concejalas del Frente de Todos, Laura Atencio y Analía Zamorano, no acompañaron la medida. Al respecto, el presidente del Concejo Deliberante de Andalgalá, Alejandro Castro, afirmó que “llamó la atención que las concejalas del Frente de Todos o sea, de la oposición, votaron negativo”.

“Yo creo que nunca se dio, es la primera vez que sucede”, dijo el edil y añadió que se generó toda una serie de dudas entre los empleados municipales por temor a que el bono no consiga su aprobación.

Según se conoció, el motivo por el que las ediles se opusieron a la medida es porque desconocen de donde saldrán los fondos para hacer frente a este gasto.

El intendente Eduardo Córdoba, por su parte, había agradecido al Gobernador por la ayuda para el aguinaldo.

Comparte esto:

Fuente: El Chasqui Digital