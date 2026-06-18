El Senado sancionó leyes vinculados al ambiente, la salud y el desarrollo de Catamarca

La Cámara de Senadores de Catamarca llevó adelante este jueves su octava sesión ordinaria, encabezada por el presidente provisorio del Cuerpo, senador Ramón Figueroa Castellanos, donde se aprobaron importantes iniciativas legislativas vinculadas a la identidad cultural, el acceso al agua, el cuidado ambiental y el desarrollo sostenible de la provincia.

Aniversario de Las Juntas

Durante la jornada, el Pleno otorgó media sanción y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley impulsado por la senadora Romina Williams, mediante el cual se establece el 1° de septiembre de cada año como el Aniversario de la localidad de Las Juntas, departamento Ambato.

La iniciativa surge a partir del trabajo de investigación histórica realizado por el profesor Mariano Hernán Tua, vecino comprometido con la comunidad, quien llevó adelante un relevamiento que permitió recuperar antecedentes y aspectos fundamentales de la historia de la localidad para impulsar el reconocimiento de esta fecha.

La Senadora señaló que la declaración de esta fecha permitirá reivindicar la historia local, promover el sentido de pertenencia y posicionar a Las Juntas dentro del calendario provincial, impulsando además su potencial turístico.

Acceso libre y gratuito al agua

Asimismo, el Senado aprobó la media sanción del proyecto presentado por el senador Ramón Figueroa Castellanos que establece el acceso libre y gratuito al agua potable para consumo humano en establecimientos gastronómicos y de esparcimiento de Catamarca.

Al fundamentar la propuesta, el legislador sostuvo que “el agua no es un negocio, sino una necesidad vital y un bien social”, y remarcó que garantizar su disponibilidad gratuita contribuye a la hidratación responsable, la seguridad vial y la igualdad social, especialmente para quienes concurren a bares, restaurantes y espacios de recreación.

Sanción definitiva

En la sesión, la Cámara alta convirtió en Ley N° 5947 el proyecto impulsado por la diputada Natalia Ponferrada referido al “Régimen para la Erradicación de Ruidos Excesivos”, destinado a prevenir la contaminación acústica y proteger la salud de la población.

Como miembro informante, el senador Augusto Ojeda explicó los alcances de la iniciativa y destacó la necesidad de implementar medidas que permitan reducir los efectos negativos del ruido excesivo en la vida cotidiana, contemplando especialmente a personas con sensibilidad auditiva, entre ellas quienes presentan trastornos del espectro autista.

La norma contempla acciones de control, concientización y sensibilización ciudadana para promover una convivencia responsable y el cuidado del ambiente.

También recibió sanción definitiva y se convirtió en Ley N° 5948 la iniciativa presentada oportunamente por el diputado (m.c.) Gustavo Aguirre, vinculada al fomento del uso de plástico reciclado en envases comercializados en la provincia.

El senador Guillermo Ferreyra, al exponer los fundamentos, explicó que la normativa busca promover la economía circular y el desarrollo sostenible mediante la incorporación de materiales reciclados, especialmente PET, en la elaboración de envases, respetando las condiciones técnicas y sanitarias vigentes.

Pedido por obras hídricas en Ancasti

El cuerpo legislativo acompañó además el proyecto de resolución impulsado por el senador Rodolfo Santillán, mediante el cual se solicita al Poder Ejecutivo Provincial la ejecución de la obra de embalse sobre el Río Anquincila, departamento Ancasti.

La iniciativa tiene como objetivo garantizar la provisión de agua para consumo humano, optimizar el riego productivo y fortalecer el desarrollo turístico de la zona.

Entre los fundamentos, Santillán destacó que la obra permitiría aprovechar los recursos hídricos disponibles y generar un impacto positivo en distintas localidades del departamento, favoreciendo el desarrollo económico y social.

Declaraciones aprobadas

Durante la sesión también se aprobaron diversas declaraciones de interés parlamentario, social, cultural, educativo y productivo impulsadas por las y los senadores Guillermo Ferreyra, María Elena Lagoria, Belén Menecier, Romina Williams, Augusto Ojeda, Carolina Casas, Mario Gershani y Ramón Figueroa Castellanos.

Entre ellas:

*El desarrollo de sistemas de consultas asistidos por Inteligencia Artificial aplicado al ámbito de obras sociales, creado por el ingeniero catamarqueño Kevin Agüero.

*La trayectoria y producción del artista metalúrgico Hanna Jalil.

*La labor pedagógica y ambiental de la Escuela N° 114 “Próspero Vilca” de Santa María.

*La habilitación y certificación del primer producto alimenticio elaborado por una estudiante de la Tecnicatura Superior en Tecnología de los Alimentos del IES Estanislao Maldones.

*La investigación histórica realizada por el profesor Mariano Hernán Tua sobre el aniversario de Las Juntas.

*El Bicentenario de la localidad de Tapso, departamento El Alto.

*El 37° aniversario de Hurones Rugby Club de Valle Viejo.

*El 20° aniversario de la creación de la Jefatura de Zona “F” de la Policía de Catamarca, con asiento en Saujil.

*La jornada “Catamarca Sostenible: estrategias y herramientas para una Gestión Empresarial Responsable”.