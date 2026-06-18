El ministro de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti, junto al equipo técnico de Vialidad Provincial, mantuvo una reunión con el director de Vialidad Nacional, Ing. Roberto Bellido, para ultimar los detalles de los trabajos que se ejecutan en la Quebrada de La Cébila, sobre la Ruta Nacional N° 60, a la altura del kilómetro 1.134.

En ese sector, Vialidad Provincial llevará adelante en la próxima semana las tareas de pavimentación y recuperación de la calzada, con el objetivo de mejorar las condiciones de transitabilidad y reforzar la seguridad vial en una de las principales rutas de la provincia.

Reparación en Ruta Nacional N° 38

Durante el encuentro, el ministro Juan Marchetti también confirmó que a partir del mes de julio se ejecutarán trabajos de reparación de la carpeta asfáltica en la rotonda de la Ruta Nacional N° 38 y avenida Bicentenario, en el ingreso sur de la ciudad Capital.

Estas intervenciones forman parte del trabajo coordinado entre Vialidad Provincial y Vialidad Nacional para mejorar la infraestructura vial y brindar una circulación más segura y eficiente para todos los usuarios.