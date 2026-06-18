El Laboratorio Central del Ministerio de Salud adquirió un nuevo equipamiento que se suma al de biología molecular instalado en enero de 2025.

Se trata de un “pooleador” que crea pooles de muestras, es decir grupos de varias muestras individuales para analizarlas juntas, optimizando el tiempo y los recursos.

Esto permitirá que el Laboratorio Central comience a trabajar en forma conjunta con el Banco Central de Sangre en la detección de HIV, Hepatitis B y Hepatitis C.

Natalia Flores, bioquímica del Laboratorio Central, explicó que uno de los beneficios de este nuevo equipamiento es que “de acuerdo a las normativas del Banco de Sangre se deben implementar técnicas más avanzadas y específicas como son las de biología molecular, ya que se reducen los tiempos de ventana debido a que detectamos el genoma viral y no debemos esperar a que el organismo genere anticuerpos para recién poder detectar la presencia del Virus. Entonces este es un método que permite un diagnóstico temprano y preciso”.

Con estos equipos también se procesan las muestras de la Dirección de Respuesta Integral al VIH, ITS y Hepatitis virales de toda la salud pública provincial y se realiza detección de VPH a través de la Dirección Provincial de Cáncer.