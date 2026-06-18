El Registro Civil de Catamarca continúa con su política de descentralización y acercamiento de servicios a la comunidad mediante los operativos del Móvil de Documentación Rápida, una iniciativa que permite a vecinos y vecinas realizar trámites esenciales sin necesidad de trasladarse a las oficinas permanentes del organismo.

Durante la semana pasada, el equipo del Registro Civil recorrió el departamento Belén, donde se concretaron 180 trámites de DNI durante las jornadas desarrolladas el jueves y viernes. Además, el sábado, en el marco del Mercado Itinerante, se sumaron 38 gestiones más, entre renovaciones de documentos y la realización de dos pasaportes.

Desde el organismo destacaron la respuesta de la comunidad ante estos dispositivos territoriales, que buscan garantizar el acceso a la documentación y fortalecer el derecho a la identidad en toda la provincia.

Nuevos operativos esta semana

La agenda continuará este jueves 18 en Tinogasta, donde el Móvil de Documentación Rápida estará ubicado en la plaza principal. La atención será de 9 a 13 horas y de 15 a 18 horas, con la posibilidad de gestionar DNI, actualizaciones, cambios de domicilio y otros trámites documentarios.

En tanto, el viernes 19, el operativo llegará a la ciudad Capital en el marco del programa “Municipio en tu Barrio”. La actividad se desarrollará de 15 a 18 horas en el Loteo Parque Sur, en la intersección de Avenida Los Minerales y Montevideo.

Desde el Registro Civil recordaron que los trámites tienen los valores establecidos por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), vigentes en todo el territorio nacional:

DNI regular: $10.000

DNI Exprés: $26.000

Pasaporte regular: $100.000

Pasaporte Express: $200.000

Con estos operativos, el organismo busca acercar el Estado a cada localidad, facilitando el acceso a la documentación personal y acompañando especialmente a quienes viven lejos de las delegaciones permanentes.