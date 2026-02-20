La jornada de protesta contra la reforma laboral derivó en enfrentamientos en las inmediaciones del Congreso de la Nación, donde la Cámara de Diputados avanzaba con el tratamiento de la iniciativa impulsada por el Gobierno.

En el marco del paro general de 24 horas convocado por la CGT, columnas de distintas agrupaciones se concentraron frente al Palacio Legislativo y protagonizaron incidentes con las fuerzas de seguridad.

Desde la medianoche rige la huelga nacional en rechazo al proyecto oficial, con adhesión de gremios del transporte, bancos y comercios. Si bien la CGT había descartado una movilización hacia el Congreso y planteado que el objetivo era que “no haya nadie en la calle”, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) confirmaron su presencia en la plaza. En paralelo, el Gobierno ratificó que descontará el día a quienes se sumen a la medida y lanzó duras críticas contra la dirigencia sindical.

Durante la tarde, el operativo de seguridad se intensificó. Personal de la Policía Federal y efectivos motorizados avanzaron sobre la zona de Plaza Congreso tras la caída de parte del vallado. Alrededor de las 18, los manifestantes arrojaron objetos contundentes y lograron derribar nuevas vallas, lo que motivó la intervención del camión hidrante y el posterior uso de gases lacrimógenos. En medio de los disturbios, se registraron disparos de balas de goma.

Fuentes oficiales informaron que al menos cinco personas fueron detenidas. Equipos médicos asistieron a dos mujeres heridas en el lugar, mientras continuaban los intentos de las fuerzas federales y de la Gendarmería por despejar la plaza y reordenar el perímetro de seguridad. Testigos reportaron escenas de tensión y corridas sobre las avenidas adyacentes.

En simultáneo, organizaciones de izquierda realizaron cortes en distintos accesos a la Ciudad de Buenos Aires durante la mañana, lo que generó complicaciones en la circulación. El impacto del paro también se reflejó en la cancelación de servicios: no hubo trenes, colectivos ni taxis, y Aerolíneas Argentinas suspendió cientos de vuelos programados.

Los incidentes se desarrollaron mientras dentro del recinto continuaba el debate legislativo. El clima de conflictividad callejera, sumado a la parálisis de actividades por la huelga, volvió a poner en evidencia la magnitud de la disputa política y sindical en torno a la reforma laboral.