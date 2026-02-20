La Caja de Crédito de la Capital informa que, con el objetivo de agilizar el otorgamiento de los créditos escolares, se ha dispuesto un cronograma especial de atención presencial.
Atención para turnos programados (18 al 20 de febrero)
Durante la próxima semana, la atención estará destinada exclusivamente a las más de 2.000 personas que ya solicitaron su turno y fueron contactadas previamente por el equipo de la Caja para presentar su documentación.
Horarios de atención (Doble turno):
- Mañana: 08:00 a 13:00 h.
- Tarde: 16:00 a 20:00 h.
Información sobre nuevos turnos
Debido a la gran demanda, el Sistema de Turnos Online se encuentra temporalmente inhabilitado. una vez que se complete el procesamiento y la liquidación de las solicitudes actuales, el turnero se habilitará nuevamente para el resto de los interesados.
Agradecemos la paciencia de los vecinos y recordamos que este esquema de doble turno busca dar una respuesta rápida y efectiva a cada familia municipal antes del inicio del ciclo lectivo.
Listado de Comercios Adheridos
|Nombre del Local
|Dirección
|Lumo
|Ayacucho N°620
|GRIMOLDI
|Rivadavia esq San Martin
|Scarpe Calzados
|Sarmiento 584
|Te quiero así
|Mare de luna 515
|Elegance
|Chacabuco 518
|Base uno
|Rivadavia 974
|CAMA COLOR REPÚBLICA
|Rivadavia 868
|SOFTMANIA
|AV GALINDEZ 37
|Modas Alegría
|Avenida Manuel Navarro 3374
|Te quiero así
|Mate de luna 515
|Allegra
|Santo Domingo de Guzmán 1207
|Del Norte Librerías
|República 860
|Medimar
|Avenida Manuel Navarro 3375
|Caprichos indumentaria
|Av. Belgrano 69
|SERSA CALZADO
|Rivadavia 1055 / Av presidente castillo 989
|AV PRET A PORTER
|Esquiú 473
|LIBRERIA SAN JOSÉ
|AV. VIRGEN DEL VALLE NORTE N°1025
|SERSA CALZADO
|Rivadavia 1055 / Avenida Presidente castillo 989
|JMR marroquinería
|Rivadavia 564
|DDL Store
|Av. Guemes 243
|47 Catamarca
|Sarmiento 552
|KUBO
|MAIPU 470
|ks Hogar
|Pasaje San Roque 157 planta baja
|SERSA CALZADO
|Rivadavia 1055 y Avenida Presidente castillo 989
|Wallih Nazareno
|Rivadavia 898
|Kinny
|Juan Pablo Vera 125
|Oso estudioso
|San Martín 802
|LIBRERIA VYB
|BARRIO OCAMPO C/77
|Centro Óptica Catamarca
|Salta 822
|Kinny
|Juan Pablo Vera 125
|Ni.So.Li.
|Rojas 386
|Las malas
|Esquiú 465
|Diana Ortiz
|Pedro Agote 1683
|Javier
|Cementerio
|Mayra Jimena Luba
|San Pablo