La Caja de Crédito de la Capital informa que, con el objetivo de agilizar el otorgamiento de los créditos escolares, se ha dispuesto un cronograma especial de atención presencial.

Atención para turnos programados (18 al 20 de febrero)
Durante la próxima semana, la atención estará destinada exclusivamente a las más de 2.000 personas que ya solicitaron su turno y fueron contactadas previamente por el equipo de la Caja para presentar su documentación.

Horarios de atención (Doble turno):

  • Mañana: 08:00 a 13:00 h.
  • Tarde: 16:00 a 20:00 h.

Información sobre nuevos turnos
Debido a la gran demanda, el Sistema de Turnos Online se encuentra temporalmente inhabilitado. una vez que se complete el procesamiento y la liquidación de las solicitudes actuales, el turnero se habilitará nuevamente para el resto de los interesados.

Agradecemos la paciencia de los vecinos y recordamos que este esquema de doble turno busca dar una respuesta rápida y efectiva a cada familia municipal antes del inicio del ciclo lectivo.

Listado de Comercios Adheridos 

Nombre del Local Dirección
Lumo Ayacucho N°620
GRIMOLDI Rivadavia esq San Martin
Scarpe Calzados Sarmiento 584
Te quiero así Mare de luna 515
Elegance Chacabuco 518
Base uno Rivadavia 974
CAMA COLOR REPÚBLICA Rivadavia 868
SOFTMANIA AV GALINDEZ 37
Modas Alegría Avenida Manuel Navarro 3374
Allegra Santo Domingo de Guzmán 1207
Del Norte Librerías República 860
Medimar Avenida Manuel Navarro 3375
Caprichos indumentaria Av. Belgrano 69
SERSA CALZADO Rivadavia 1055 / Av presidente castillo 989
AV PRET A PORTER Esquiú 473
LIBRERIA SAN JOSÉ AV. VIRGEN DEL VALLE NORTE N°1025
JMR marroquinería Rivadavia 564
DDL Store Av. Guemes 243
47 Catamarca Sarmiento 552
KUBO MAIPU 470
ks Hogar Pasaje San Roque 157 planta baja
Wallih Nazareno Rivadavia 898
Kinny Juan Pablo Vera 125
Oso estudioso San Martín 802
LIBRERIA VYB BARRIO OCAMPO C/77
Centro Óptica Catamarca Salta 822
Ni.So.Li. Rojas 386
Las malas Esquiú 465
Diana Ortiz Pedro Agote 1683
Javier Cementerio
Mayra Jimena Luba San Pablo
