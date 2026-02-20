Dos mujeres se grabaron mientras conducían a gran velocidad en Berisso, publicando las imágenes en sus redes sociales. Este comportamiento irresponsable pudo haber tenido consecuencias graves, similar al caso de Felicitas Alvite, quien enfrenta un juicio por el asesinato del motociclista Walter Armand.

El incidente se produjo en las primeras horas de este jueves 19 de febrero, donde las involucradas se jactaron de poner en peligro sus vidas y la de otros.

#Berisso “PISALO A FONDO, PENDEJA”: GRABÓ A SU AMIGA MANEJANDO CON EL AUTO A 180 KILÓMETROS POR UNA AVENIDA Y CRUZANDO SEMÁFOROS EN ROJO MIENTRAS SE REÍAN A CARCAJADAS Y SUBIERON EL VIDEO A LAS REDES La joven que iba en el asiento del acompañante arengaba a la conductora y entre… pic.twitter.com/f2YoQMXDRG — 24con (@24conurbano) February 19, 2026

Las grabaciones, realizadas con teléfonos celulares, muestran que superaban los 180 km/h mientras reían.

Tras la difusión de estos videos, las reacciones de indignación no se hicieron esperar y se prevén sanciones por parte de las autoridades.

Las posibles consecuencias incluyen multas severas y hasta la inhabilitación permanente para conducir, así como la suspensión y el retiro de la licencia de conducir.