Dos mujeres se grabaron mientras conducían a gran velocidad en Berisso, publicando las imágenes en sus redes sociales. Este comportamiento irresponsable pudo haber tenido consecuencias graves, similar al caso de Felicitas Alvite, quien enfrenta un juicio por el asesinato del motociclista Walter Armand.

El incidente se produjo en las primeras horas de este jueves 19 de febrero, donde las involucradas se jactaron de poner en peligro sus vidas y la de otros.

Las grabaciones, realizadas con teléfonos celulares, muestran que superaban los 180 km/h mientras reían.

Tras la difusión de estos videos, las reacciones de indignación no se hicieron esperar y se prevén sanciones por parte de las autoridades.

Las posibles consecuencias incluyen multas severas y hasta la inhabilitación permanente para conducir, así como la suspensión y el retiro de la licencia de conducir.

Artículo anteriorCaja de Crédito Municipal: Cronograma de atención para la línea «Tu Vuelta al Cole»
Artículo siguienteFemicidio en San Martín: una mujer fue asesinada a puñaladas por su esposo
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor