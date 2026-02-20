Una mujer de 43 años fue asesinada a puñaladas en su hogar en el partido bonaerense de San Martín, y su esposo ha sido aprehendido por el crimen. El suceso se registró durante la mañana del jueves, cuando los vecinos escucharon gritos de auxilio provenientes de una vivienda en la Villa 18. La víctima, identificada como Daniela Alejandra Gasis, presentó heridas de arma blanca en el pecho y los brazos.

La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Castex, donde los médicos confirmaron su deceso debido a las lesiones severas.

El presunto autor del ataque, Juan Ramón Díaz, un panadero de 42 años, fue reducido por transeúntes antes de ser arrestado por efectivos de la Policía Ecológica, tras una orden del fiscal Cangelosi, de la UFI 3.

Fuentes policiales informaron que no existían antecedentes de denuncias por violencia contra Gasis, ni restricciones de acercamiento para el acusado. Según testimonios de familiares, aunque la pareja había atravesado situaciones de violencia, la mujer nunca acudió a una comisaría.

Díaz ha sido detenido por el delito de femicidio, mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes para esclarecer lo ocurrido.