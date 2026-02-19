Este domingo desde las 18 horas se llevará a cabo una nueva edición de la Feria de Emprendedores en la Plaza de Villa Cubas, con una propuesta que combinará venta y trueque escolar, espectáculos artísticos y servicios municipales para los vecinos.

La jornada contará con la participación del programa “Municipio en tu Barrio”, acercando distintos servicios a la comunidad. Entre ellos se ofrecerán trámites de DNI, el espacio CERCA, el Carrito Saludable y una Peluquería Solidaria.

Además, la feria incluirá venta y trueque de útiles escolares, una alternativa pensada para las familias en la previa del inicio del ciclo lectivo.

Durante el evento habrá sorteos, bailarines, cantantes de cuarteto y diversas propuestas artísticas para disfrutar en familia.

La actividad es organizada por Melanie Carabajal, quien invita a toda la comunidad a sumarse a esta propuesta que busca fortalecer el trabajo de los emprendedores locales y generar un espacio de encuentro vecinal.

Catamarca Despierta estará presente realizando la cobertura del evento y compartiendo todos los detalles de la jornada.