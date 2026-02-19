Tras los dichos de la diputada libertaria Valentina Reynoso

El diputado provincial, Germán Scolamieri, salió al cruce de las declaraciones de su par Valentina Reynoso y advirtió que la situación económica que atraviesan las familias argentinas es consecuencia directa de las decisiones del Gobierno nacional.

“Cuando se habla de ‘lo que pasa en la mesa de los catamarqueños’, hay que decir la verdad: hoy ese plato es más chico. La inflación no bajó como se prometió, los precios siguen subiendo y el poder adquisitivo se deteriora mes a mes”, expresó Scolamieri. “No alcanza con repetir consignas ni con construir un relato que no coincide con lo que vive la gente”.

En ese marco, el legislador recordó que “por algo renunció Marco Lavagna, quien estaba a cargo del INDEC y de la elaboración de los índices de inflación”. Y agregó: “Cuando incluso quien mide los números deja su cargo en este contexto, queda en evidencia que los datos oficiales no reflejan lo que realmente pasa en los hogares”.

Scolamieri sostuvo además que “el acuerdo con Estados Unidos y las políticas económicas impulsadas desde Nación no generaron alivio en la vida cotidiana”. “Lejos de traer soluciones, profundizaron la recesión, frenaron el consumo y golpearon con más fuerza a las provincias. Eso se siente todos los días”, afirmó.

El diputado también se refirió al impacto directo de estas políticas en el empleo y la actividad económica: “Desde la asunción de Javier Milei se perdieron cientos de miles de puestos de trabajo y cerraron miles de negocios en todo el país. Son empresas que bajan sus persianas y familias que se quedan sin ingresos, esa es la realidad que no quieren mostrar”.

Asimismo, remarcó que “la inflación sigue siendo uno de los principales problemas del país”. “Más allá del índice que se utilice, los alimentos, los servicios y los medicamentos aumentan por encima de los ingresos. Esa es la verdadera medición que hacen las familias cuando llegan a fin de mes”, finalizó.