En Corte y confección hubo otra discusión entre el locutor y el productor enmascarado y Andrea Politti cansada los paró en seco a ambos, fiel a su estilo.

“Tenés que bajar tres cambios”, Andrea Politti retó (con amor) al locutor en Corte y confección

El programa Corte y confección que conduce Andrea Politti es un ciclo de humor, emoción y tensión por la competencia donde un grupo de participante intenta coronarse como el ganador del reality. Sin embargo, en las últimas emisiones se vivió un inesperado cruce entre dos compañeros de trabajo.

Los protagonistas son el locutor de Corte y confección Martín Salwe y el productor enmascarado, Gaby Fernández. La pelea había comenzado por una acusación que hizo el productor contra el locutor: “No nos hablamos por algo que me dijo que no me gustó, y él lo sabe. Mejor que te cuente él, yo ya no tengo más nada para decir”.

Cuando la mayoría pensaba que el agua había corrido por abajo del puente y la conductora quiso saber cómo estaba la relación entre ambos compañeros de trabajo se llevó una sorpresa que terminó en bomba. “Sí, sí, claro. Somos íntimos. Mucho mejor”, dijo Salwe.

Sin embargo, a pesar de la camaradería de su compañero, Fernández arremetió: “Mentira. Después te cuento bien”. Rápido de reflejos, el locutor contraatacó con un “no es mentira” mientras la conductora en el ojo del huracán ya se imaginaba una nueva discusión en vivo.

“Si puedo ir en su defensa, Martín es un chico bueno. Un poco acelerado… No lo hace de malo, me parece a mí”, se sinceró Andrea intentando que la temperatura no empiece a subir entre ellos pero fue inevitable. “Entonces que baje tres cambios”, fue el contundente reproche del productor.

Por su parte, cuando escuchó el ataque de su compañero, Fernández retrucó con un “¿Cómo?” esperando una respuesta de su contrincante pero Andrea puso paños frío diciendo “que baje tres cambios en la vida, no le vendría mal. Pero para la vida misma”; la polémica recién comienza.

