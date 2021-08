Música

Taylor Swift es conocida por la calidez y apoyo que siempre ofrece a sus colegas, y esta vez no fue la excepción, ya que le envió un mensaje muy sentido a Halsey a través de sus redes.

Swift elogió el cuarto álbum recién lanzado de la cantante y compositora de 26 años, “If I Can’t Have Love, I Want Power”, que explora temas como la maternidad.

“Estoy impresionada por el arte y el compromiso de @halsey por asumir riesgos”, tuiteó Swift. “Nos abre a todos una nueva era valiente en la que sumergirnos y explorar juntos. If I Can’t Have Love, I Want Power está a la venta ahora, ¡escúchenlo y compren el álbum!”.

Halsey, obviamente conmovida y emocionada por el elogio de Swift respondió: “Gracias T … significa mucho para mí”.

Esta no es la primera vez que las estrellas de la música se apoyan mutuamente. El año pasado, Halsey envió un agradecimiento especial a Swift por pasar su cuarentena escribiendo y lanzando su álbum sorpresa, “Evermore”: “Me encanta @ taylorswift13 por comprometerse a llevar tanta magia a una época en la que sabe que muchos de sus fanáticos pueden estar sufriendo”, tuiteó Halsey. “Esta es la era de la música menos rentable que hemos vivido para ver y ella está trabajando muy duro porque hace feliz a la gente. Eso es realmente algo”.

El álbum de Halsey se estrenó este viernes 27 de agosto a través de Capitoly está compuesto por 13 canciones con increíbles colaboraciones, desde Dave Grohl, Lindsey Buckingham de Fleetwood Mac, Kevin Martin de The Bug, Dave Sitek de TV on the Radio, hasta Pino Palladino, Karriem Riggins y Meat Beat Manifesto.

Halsey describió su trabajo como “un álbum conceptual sobre las alegrías y los horrores del embarazo y el parto. Para mí era muy importante que la portada transmitiera el sentimiento de mi viaje durante los últimos meses”.

I’m blown away by @halsey’s artistry and commitment to taking risks. Giving us all a brave new era to dive into and explore together. If I can’t have love, I want power is out now- please stream and buy the album!! https://t.co/ZZXXLuh1D7

— Taylor Swift (@taylorswift13) August 29, 2021