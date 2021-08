Música

Las exitosas cantantes se unieron por primera vez para cantar dos de sus hits.

Ayer por primera vez Lali Espósito y Nicky Nicole se unieron en un escenario y cantaron juntas. Fue en “La Voz Argentina” en donde ambas se lucieron cantando sus hits y acompañándose a dúo.

Nicky, en un look completamente blanco arrancó con la canción que la catapultó a la fama: “Wapo Traketero”. Por su parte, Lali hizo su entrada vestida de negro y ambas cantaron “Yo perreo sola”, de Bad Bunny, y por último “Boomerang”, de la ex Rebelde Way. “Esto es onda. Porque dijimos ‘vamos a cantar juntas’ y acá estamos”, reveló Lali sobre cómo surgió la idea de esta performance juntas.

La misma fue tendencia en Twitter con el hashtag #LalixNickyNicole en donde la audiencia aplaudió la unión de las artistas. Al final de su interpretación, Nicki se despidió con un “Estoy muy feliz de estar acá. Muchas gracias por la invitación”. Recordemos que Nicki ya había participado como coach en La Voz Argentina, cuando fue invitada por el team de Mau y Ricky.

En la previa de la gran presentación, tanto Lali como Nicki generaron expectativa y se dedicaron elogios: “Voy a estar compartiendo escenario con una mujer totalmente admirable y talentosa”, señaló la rosarina. Y Lali le contestó: “Que lindo cantar y vibrar con vos! Sos una belleza Nicky. Te quiero”.

Los intercambios siguieron una vez finalizado el show: “Aaaaaayyyyy que lindo!!! Lujo que me di”, escribió la intérprete de “Soy”. Y agregó: “Te quiero wachaaaaa!!! Que lindo juntas. Te admiro mucho!​”.

Aaaaaayyyyy que lindo!!! Lujo que me di🤍🎶 La nicki en #LaVozArgentina — Lali (@lalioficial) August 30, 2021

Te quiero wachaaaaa!!! Que lindo juntas🎶💖 Te admiro mucho! https://t.co/5l9AVSiIbG — Lali (@lalioficial) August 30, 2021

¡Miralas acá!

Rose Bouzon