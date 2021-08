Música

El nombre de la canción es “Birch”.

Big Red Machine acaba de lanzar su nuevo álbum “How Long Do You Think It’s Gonna Last?” –“¿Cuánto tiempo crees que va a durar?” en inglés- y se asoció con Taylor Swift en el nuevo single “Birch”.

Para aquellos que no lo sepan, Big Red Machine es la banda de folk rock independiente de Aaron Dessner y Justin Vernon -conocido como Bon Iver-, quienes anteriormente trabajaron junto a Taylor para sus álbumes Folklore y Evermore.

“Well, if you cannot tell I’ll tell you right away / If I’ll stay a spell, or if I cannot stay” (“Bueno, si no puedes decirlo, te lo diré de inmediato / si me quedo un rato, o si no puedo quedarme”), reza el coro de “Birch”, que no es la única canción en la que Taylor aparece en el nuevo álbum. Ella y Big Red Machine lanzaron la canción “Renegade” el mes pasado.

Hace algunos días, la cantante también fue noticia por su desembarco en TikTok y por la noticia que dio en su primer video: el relanzamiento de su disco “Red” (en su versión) en vinilo.

¡Escuchá la canción acá!

Rose Bouzon