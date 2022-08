Música

Taylor Swift presentó una declaración jurada en la que insiste en que escribió «Shake it off» por completo y que no infringió los derechos de autor de otra canción.

La cantante fue demandada por los compositores Sean Hall y Nathan Butler en 2017, quienes acusaron a Taylor de copiar su canción de 2001 “Playas Gon’ Play”, interpretada por 3LW, con su éxito de 2014.

Taylor presentó ahora una declaración jurada ante el juez en la que insiste en que nunca había escuchado la canción que se le acusa de copiar hasta que se presentó el caso contra ella.

“La letra de Shake It Off fue escrita íntegramente por mí“, declaró en la documentación, informa Billboard. “Hasta que me enteré de la demanda en 2017, nunca había escuchado la canción Playas Gon’ Play y nunca había oído hablar de esa canción o del grupo 3LW”.

La joven de 32 años alegó que apenas habría tenido oportunidad de escuchar la canción de 2001 porque sus padres “no me permitieron ver (el programa de cuenta atrás de MTV) TRL hasta que tuve unos 13 años”.

Taylor y su equipo legal también argumentaron que las frases similares que aparecen en ambas canciones – “players gonna play” y “haters gonna hate”- eran comunes y populares y ella las escuchó en el patio del colegio y no en la canción de 3LW.

“Estas frases eran parecidas a otros dichos de uso común como ‘no odies al jugador, odia el juego’, ‘tómate un calmante’ y ‘dilo, no lo rocíes’… Me llamaron la atención los mensajes de que la gente propensa a hacer algo lo hará, y la mejor manera de superarlo es encogerse de hombros y seguir viviendo“, insistió Taylor, que añadió que en 2013 se llevó una camiseta “haters gonna hate” de Urban Outfitters.

La demanda lleva cinco años y fue desestimada en una ocasión, aunque posteriormente se anuló. En diciembre, el juez de distrito Michael W. Fitzgerald dictaminó que el caso debía presentarse ante un jurado, pero aún no se fijó una fecha.

El abogado de la cantante, Peter Anderson, argumenta que hay más pruebas que demuestran su inocencia y que no se justifica un juicio.

PABLO DE MATTEI

-DJ PAUL (AR)-