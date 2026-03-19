Como parte de la agenda de actividades culturales impulsadas por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital, este fin de semana se llevarán a cabo talleres gratuitos de danzas folklóricas destinados a todo público.

La propuesta estará a cargo de la profesora Anita Maldonado y busca generar un espacio abierto, participativo y familiar en Casa de la Puna, donde vecinos y visitantes puedan acercarse a las danzas tradicionales, aprender sus pasos básicos y disfrutar de la música y la cultura popular.

El sábado 21 de marzo a las 18 horas se realizará el taller de zamba, orientado a bailarines principiantes o a quienes deseen iniciarse en esta danza emblemática del folklore argentino. Durante el encuentro se trabajarán los pasos fundamentales, la coordinación y la interpretación de la danza, brindando herramientas para que los participantes puedan bailar con mayor seguridad y disfrute.

En tanto, el domingo 22 de marzo a las 18 horas tendrá lugar el taller de cueca. La propuesta estará enfocada en quienes deseen iniciarse en esta danza desde la práctica, abordando los pasos esenciales, los desplazamientos y la dinámica de pareja, con especial atención a la vivencia corporal y al ritmo característico de la cueca.

Desde la organización invitan a los participantes a llevar su pañuelo, elemento tradicional de estas danzas, aunque aclararon que quienes no cuenten con uno, recibirán este elemento como préstamo durante el taller.

La actividad es libre y sin costo, y está pensada para compartir en un ambiente distendido, ideal para quienes quieran reforzar conocimientos, aprender desde cero o simplemente acercarse a la riqueza cultural del folklore argentino.