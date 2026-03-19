DEL 20 AL 24 DE MARZO



Durante el fin de semana XL, Catamarca ofrecerá una amplia agenda de actividades culturales, turísticas, deportivas y gastronómicas en distintos puntos de la provincia, con propuestas pensadas para residentes y visitantes que deseen recorrer y disfrutar de cada destino.

La programación incluye festivales, ferias, experiencias de turismo activo, espectáculos musicales y actividades outdoor, consolidando una oferta diversa que invita a vivir la provincia durante cuatro días.

En Andalgalá, el viernes 20 de marzo a las 17 horas se realizará el Super Ride Equinoccio en la Plaza 9 de Julio. El sábado 21 tendrán lugar la Tradición del Vino Nuevo en Finca El Symbol y la Feria de Artesanos, además de la inauguración del Mirador de Choya a las 19.30 hs en la Pasarela de Choya.

El domingo 22 se podrá disfrutar del Viaje Artístico por el Universo Andino en Tatul y, a las 20 hs se realizará el 1º Campeonato de Pollo al Disco en la Plaza 9 de Julio. Las actividades continuarán el lunes 23 con la Feria de Artesanos y la Noche de Bares, desde las 21 horas.

En Belén, del viernes 20 al domingo 22, tendrá lugar la 3° Feria Artesanal «Hecho a Mano», con exposición y venta de textiles, cerámicas y gastronomía en el Polo Turístico y Artesanal, ubicado en la antigua terminal de colectivos.

En Santa María, las propuestas de turismo activo se desarrollarán en los Cerros de Colores con actividades que combinan naturaleza y aventura. El sábado 21 a las 16 horas se realizará una experiencia de trekking, mientras que el domingo 22 se llevará a cabo una caminata nocturna desde las 19.30.

Además, durante los días 22, 23 y 24 de marzo se realizarán jornadas de Rapel 30M a las 8.30 horas, y el lunes 23 a las 20 horas tendrá lugar una propuesta de astroturismo.Ese mismo sábado 21 se realizará el Festival del Artesano en el playón de la Escuela Normal, sumando una propuesta cultural y de encuentro para toda la comunidad.

Por su parte en Valle Viejo, el sábado 21 de marzo a las 22 se desarrollará el 1º Festival del Nuevo Aguardiente en el Anfiteatro Atuto Mercau Soria, con la presentación de La K’onga, artistas locales y una feria gastronómica.

En El Alto, el domingo 22 de marzo se realizará la competencia Guayamba Corre, desde las 9 horas en el Complejo Deportivo Guayamba.

En Mutquín, el domingo 22 tendrá lugar el 1º Campeonato de Pollo al Disco y una peña popular desde las 12, en el Paseo Bicentenario. El lunes 23 habrá proyecciones de cine desde las 17, en el Salón Cultural y el martes 24 las actividades culminarán con una Kermés Familiar desde las 17, en la Plaza Principal de la localidad.

Capital: música, ferias y experiencias para disfrutar la ciudad

La Capital también contará con una nutrida agenda durante el fin de semana XL, que comenzará el viernes 20 a las 22 horas con la “Noche de Jazz: Síncopa Cuatro” en Perico Resto Bar.

Ese mismo viernes, a las 22 horas, se realizará el espectáculo “Viva Voz” en Casa de la Puna, con la participación de artistas de La Voz Argentina 2025, en una propuesta que combina música en vivo y gastronomía.

El evento contará con la presencia de Chequelo, Iván Horrocks, Leandro Colman, Enrique & Tomás y Emma Roach, junto a los artistas locales Nazarena Romero y Agustín Isasmendi. Las entradas anticipadas tienen un valor de $12.000 y pueden reservarse a través de los números 3834030739, 3834005195 y 3834699777.

En el mismo espacio, el viernes 20 y sábado 21 desde las 18 horas se desarrollará la Feria de Artesanía y Diseño, y el domingo al mediodía desde las 12, la propuesta gastronómica con la Fiesta del Cabrito, folklore en vivo, danza y platos tradicionales.

Además, el domingo 22 a las 8.30 horas se realizará un Safari Fotográfico en el Pueblo Perdido de la Quebrada, una propuesta gratuita para recorrer el sitio y la Quebrada del Tala, ideal para amantes de la naturaleza y la fotografía. El lunes 23, en ese mismo espacio, se dictará un Taller de Vainas de Cuero de 17 a 19 horas, mientras que a las 18 horas se presentará el espectáculo Gladiadoras KPOP en el Cine Teatro Catamarca.

A estas propuestas se suman experiencias permanentes como kayak, escalada y tirolesa en el Eco Parque de El Jumeal, recorridos guiados, circuitos urbanos y visitas a sitios emblemáticos como la Gruta de la Virgen del Valle.

De esta manera, Catamarca se prepara para vivir un fin de semana XL con una agenda diversa que combina identidad, cultura, naturaleza y gastronomía, invitando a residentes y turistas a disfrutar de cada rincón de la provincia.