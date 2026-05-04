TRES JORNADAS DE LITERATURA Y MÚSICA

En el marco de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Catamarca llega a la recta final de su participación con una agenda cargada de propuestas que combinan narrativa, historia, patrimonio cultural y espectáculo en vivo. Las actividades se desarrollarán del jueves 7 al sábado 9 de mayo en el Stand Norte Cultura del Pabellón Ocre del predio La Rural de Palermo.

El jueves 7 de mayo, a las 17 horas se presentará El último pasajero, de César Noriega, publicado por Quebracho Editora. La novela narra la historia de Emilio Roma, un poeta y agricultor que cree firmemente en el amor, en una trama que combina sensibilidad y reflexión. Como expresa su sinopsis, el libro recoge «vidas tan novelescas que el destino pone un escribiente atento y amoroso para que las vuelque en palabras». Nacido en La Merced y radicado en Villa Dolores, Noriega es profesor en Psicología y Gestión Educativa, miembro activo de la SADE filial Catamarca y del grupo literario La Cueva. Su novela anterior, Últimas noticias sobre Marta, obtuvo el primer premio en las Obras Trienales de Literatura de la Municipalidad de la Capital.

A las 18 horas, el historiador Claudio Balsa presentará Archivum sobre Andalgalá, una obra que recopila información sobre fechas y hechos sobresalientes del departamento Andalgalá.

Cerrando la jornada, a las 21 horas, Víctor Leopoldo Martínez presentará Juicio al sistema educativo argentino. Nacido en Catamarca en 1951, Martínez cursó estudios de Ingeniería, Ciencias Políticas y Comunicaciones en Buenos Aires, y se desempeña como periodista, investigador y documentalista. Es autor de Crónica de los Locos Bajitos y director desde 2002 de la publicación El Emilio, entre otras iniciativas editoriales.

En tanto que el viernes 8 de mayo, a las 16 horas, Rosa Guzmán presentará dos de sus obras: Memorias de mi abuelo y la antología Bonita trama. Hija de la Puna catamarqueña, Rosa pone en palabras sus memorias, la historia de su abuelo y la de su pueblo. Sus libros son un abrazo a las raíces, a esas voces que tantas veces se transmitieron de boca en boca, que reivindican la sabiduría de los mayores y el valor de las historias que merecen ser contadas.

“Es un orgullo poder llevar al público de la FILBA 2026, el paisaje, historia, cultura y vivencias en la voz desde el interior profundo y distante de este pedacito de tierra puneña como es El Peñón, Antofagasta de la Sierra”, señaló la autora.

A las 17 horas, la secretaria de Gestión Cultural, Laura Maubecín, y la directora de Patrimonio Cultural, Edith Cardoso, presentarán Guardianes de las Coplas, un videojuego educativo desarrollado por la Dirección de Patrimonio Cultural. La propuesta invita al jugador a encarnar a un joven heredero del folklorólogo catamarqueño Juan Alfonso Carrizo, quien recorre el Noroeste argentino con la misión de recuperar coplas perdidas. A lo largo del recorrido se exploran escenarios inspirados en obras del artista catamarqueño Laureano Brizuela y se coleccionan objetos, fotografías y piezas patrimoniales vinculadas a la identidad cultural de la región.

Cierre a pura poesía

El sábado 9 de mayo, a las 18 horas, Catamarca cerrará su participación en la 50° Feria Internacional del Libro con el espectáculo poético musical Paisaje, a cargo de Alejandro Acosta y Celina Galera. El proyecto propone, a través de la palabra literaria y la canción, un recorrido por el territorio catamarqueño y su diversidad geográfica y afectiva: desde el viento de la Puna hasta los verdes del valle. Alejandro Acosta en guitarra y Celina Galera en voz construyen una paleta sonora que se apoya en imágenes de obras de artistas visuales catamarqueños proyectadas de fondo, mientras la poesía irrumpe entre canciones para dar voz a los hombres y mujeres que habitan ese paisaje.