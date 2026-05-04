El Cine Teatro Catamarca presenta su cartelera de mayo con una programación diversa que incluye música romántica, propuestas espirituales y espectáculos familiares. Artistas de trayectoria nacional e internacional, junto a innovadoras experiencias escénicas, conforman una agenda pensada para todos los públicos.

Domingo 17: Paz Martínez

El reconocido cantante y compositor Paz Martínez regresa a Catamarca para presentar su espectáculo “50 años de amor”, en el marco de su gira nacional. El show se realizará el domingo 17 de mayo a las 20 horas en el Cine Teatro Catamarca, donde el artista repasará sus principales canciones.

Su repertorio incluye canciones interpretadas por artistas como Mercedes Sosa, Ricky Martin, Luciano Pereyra y Valeria Lynch, entre otros.

El espectáculo propone un recorrido por clásicos que han marcado generaciones, con canciones ligadas a historias de amor y emociones. Las entradas se encuentran disponibles en boletería del teatro y a través de la plataforma Entradaweb.

Lunes 18: Noelia Pace

Noelia Pace llega al Cine Teatro Catamarca con una experiencia única que invita al público a conectar con el plano espiritual. “Mediumnidad” propone un encuentro donde, según la medium, los asistentes podrán “comunicarse, sentir y vibrar con las almas, comprendiendo la muerte como una transformación que impacta tanto a quien parte como a quienes continúan en esta vida”.

La propuesta busca atravesar el duelo desde una mirada sanadora, promoviendo la conexión emocional y energética. “Te enseñaré a conectar, recibirás el mensaje y, sobre todo, sanaremos juntos”, expresa Pace en la invitación a esta experiencia.

Entradas disponibles a través de la plataforma EntradaShow.

Domingo 31: Guerreras Doradas

El Cine Teatro Catamarca será escenario de “Guerreras Doradas”, un espectáculo pensado para toda la familia que combina teatro, música en vivo y participación activa del público.

La propuesta presenta una puesta en escena innovadora que traslada el universo animado al formato teatral, integrando coreografías originales, pantalla gigante y efectos especiales.

Lejos de ser una obra tradicional, el espectáculo invita a niños y niñas a convertirse en protagonistas, interactuando constantemente con las artistas y formando parte del desarrollo de la trama.

Además del despliegue visual, la propuesta transmite valores como la amistad, la valentía y la autoaceptación, consolidando una experiencia ideal para compartir en familia.

Entradas disponibles en EntradaShow.