En Casa de Gobierno, el gobernador Raúl Jalil recibió al secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, y a las autoridades del Centro de innovación en políticas públicas Fundar, Martín Reydó y Juan Pablo Ruiz Nicolini, en el marco de un encuentro de trabajo orientado a la presentación de un proyecto vinculado al fortalecimiento de la gestión estratégica de datos en la provincia.

En la oportunidad, los representantes de FUNDAR expusieron los lineamientos generales de la iniciativa ante equipos técnicos provinciales y funcionarios de distintas áreas de gobierno, entre ellos los ministros de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria; la presidenta de CEDECITCA, Alejandra Nazareno; y el rector de la Universidad Nacional de Catamarca, Oscar Arellano.

En esta primera etapa del proyecto, que cuenta con financiamiento del CFI, se presentó a las autoridades una plataforma de datos de mineros donde se puede observar en detalles los proyectos mineros, concesiones, titulares, estados de los proyectos, entre otras informaciones. La gestión de estos datos apunta a fortalecer la transparencia en la información pública y minera, en este caso puntual.

Además, la propuesta apunta a avanzar en el desarrollo de capacidades institucionales en diversas áreas para la gestión de datos, con el objetivo de optimizar los procesos de toma de decisiones, mejorar la eficiencia de las políticas públicas y fortalecer la articulación entre organismos del Estado.

En este sentido, se planteó la implementación de herramientas y metodologías que permitan relevar, ordenar y aprovechar la información disponible, promoviendo una visión integral que contemple aspectos de infraestructura, gobernanza y análisis de datos.

Asimismo, se abordaron experiencias previas de trabajo en la provincia y las posibilidades de profundizar líneas de cooperación técnica con el acompañamiento del CFI, en el marco de una agenda orientada a la innovación y modernización del Estado.

Por último, se dialogó para avanzar en una propuesta de trabajo en conjunto entre el CEDECITCA y FUNDAR para potenciar la gestión y gobernanza de datos públicos.