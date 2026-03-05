CURSOS GRATUITOS

La Biblioteca Provincial Dr. Julio Herrera, dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, informa que se encuentran abiertas las inscripciones para los talleres gratuitos de inglés 2026 que se dictarán en sus instalaciones de calle San Martín 439, a partir de la segunda quincena de marzo.

Las clases estarán a cargo de la docente Gabriela Magaquián y se desarrollarán de manera presencial, con el objetivo de brindar herramientas que contribuyan al fortalecimiento académico, laboral y personal de quienes participen.

En esta edición se ofrecerán cursos de Inglés General para todos, con distintos niveles de formación, que iniciarán el miércoles 18 de marzo en turno tarde y se dictarán los días miércoles y viernes.

Esta propuesta está dirigida a toda la comunidad catamarqueña interesada en el aprendizaje de la lengua inglesa.

Se trabajará con los niveles Beginner English Level (Principiante), en el horario de 14.30 a 16 hs; Pre-intermediate English Level (Pre-intermedio), de 16 a 17.30; Intermediate English Level (Intermedio), de 17.30 a 19 hs; y Nivel Intermedio alto (Upper-Intermediate English Level), de 19 a 20.30 horas. Cada nivel contará con un cupo de hasta 25 alumnos.

La misma docente dictará el curso de Inglés Turístico, destinado a estudiantes de Turismo y Hotelería, guías, operadores turísticos, trabajadores privados y públicos del sector.

Este taller comenzará el jueves 19 de marzo en turno mañana, con clases los días jueves en tres horarios: de 9.30 a 10.30, de 10.30 a 11.30 y de 11.30 a 12.30 horas. En este caso, el cupo será de hasta 15 alumnos por turno.

Las personas interesadas en participar deberán inscribirse enviando un correo electrónico a bibliotecajulioherrera@gmail.com, consignando nombre y apellido, DNI, teléfono de contacto y el curso en el que desean inscribirse. Deben aguardar la respuesta para confirmar inscripción.