Caída de la recaudación preocupa al municipio capitalino.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, Germán Kranevitter, advirtió sobre el impacto que está teniendo la baja en los ingresos municipales y señaló que la gestión trabaja con “prudencia y austeridad” para sostener el funcionamiento del municipio.

El funcionario explicó que la situación económica se viene sintiendo desde el año pasado.

“Venimos trabajando con mucha prudencia y austeridad porque desde el año pasado venimos sufriendo la caída de la coparticipación y vimos cómo también se veía afectada la recaudación tributaria municipal”, indicó.

Kranevitter agregó que el panorama se profundizó durante los primeros meses de este año.

“Este enero y febrero la caída en la recaudación fue mucho peor, y es entendible que la gente que ha perdido el trabajo o le han aumentado el alquiler, lo último que piensa es en pagar las tasas municipales”.