El sábado 29 de noviembre se realizará en el Centro de Cultura y Trabajo Comunitario Villa Dolores un taller intensivo de Danza Comunitaria, una actividad que desde hace tres años forma parte de la programación del espacio.

La propuesta se inspira en la definición de Aurelia Chillemi, quien en su libro Danza Comunitaria y Desarrollo Social. Movimiento poético del encuentro afirma:

“Llamo Danza Comunitaria al fenómeno grupal que, desde las creaciones colectivas, aporta otra mirada a la estética de la danza. Se caracteriza por convocar tanto a profesionales y estudiantes de danza como a vecinos intérpretes que no hayan tenido experiencia previa. (…) A través del movimiento se puede establecer un tejido relacional, una fuerte red sustentadora para nuestras vidas y para la de los demás”.

Durante este encuentro de tres horas se trabajarán diversas propuestas de movimiento para reconocer el cuerpo de manera sensible y creativa, liberar tensiones y explorar posibilidades expresivas. La comunicación creativa y la improvisación grupal permitirán construir un lenguaje de movimiento compartido, donde aquello que circula se convierte en un bien común.

Chillemi lo resume así:

“Para formar parte de este bien común no hay que firmar escrituras ni convenios: simplemente hay que estar, con el tácito acuerdo solidario del quehacer compartido del encuentro”.

La invitación es a disfrutar el movimiento libremente, reconocer las propias posibilidades y limitaciones, y descubrir la creatividad que emerge al improvisar y compartir con otros.

Sábado 29/11 – Intensivo de Danza Comunitaria

Una experiencia sensible y consciente desde el movimiento.

El grupo como territorio de juego y creación colectiva.

Horario: 18 a 21 h

A cargo de: Agostina Revuelta y Silvia Bucari

Aporte: $12.000

Cupos limitados

Inscripción: 3834 380148 / 3834 699692

Promoción: 2×1 con inscripción previa hasta el 28/11

Lugar: Centro de Cultura y Trabajo Comunitario Villa Dolores

Joaquín de Acuña 995 – Villa Dolores, Valle Viejo

21:30 h – Festejo comunitario

Musicaliza: Los vinilos de Josefino Flor

Compartiremos comida, charlas, música, baile y un espacio de disfrute colectivo.