La Secretaría de Modernización firmó un acuerdo estratégico con el Concejo Deliberante de Valle Viejo para implementar el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). «Se trata de un paso clave hacia un Estado más ágil, transparente y eficiente», estimó el secretario Jonathan Rodríguez. «Con este avance se pretende alcanzar mayor eficiencia administrativa, es decir que los trámites se concreten más rápidos y que los procesos internos sean optimizados», agregó.

Esta articulación entre la secretaría que depende del Ministerio de Hacienda y obra Pública y el cuerpo legislativo chacarero, apunta a generar transparencia en la gestión del organismo, con mayor trazabilidad y acceso a la información pública. Otro aspecto positivo del acuerdo se vincula con un principio de austeridad, en el uso responsable de los recursos mediante la digitalización.

Implementación

Según explicaron desde la Secretaría, la puesta en marcha del Sistema GDE será gradual, iniciando en áreas claves como Mesa de Entradas, Personal y Secretaría Parlamentaria. En lo sucesivo, y de manera paulatina, se prevé que se incorpore al sistema las gestiones que realizan todas las oficinas de los concejales. El personal recibirá formación técnica durante el mes de diciembre próximo para la implementación del sistema, cuya utilización será obligatoria desde el 1 de enero de 2026, tras su ratificación por ordenanza.