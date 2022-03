Música

La leyenda de la Motown ha compartido una declaración en vídeo sobre el actual conflicto del país con Rusia.

Stevie Wonder se ha pronunciado en apoyo de Ucrania, que, según él, está “en una batalla por el alma del mundo” debido a su actual conflicto.

En un vídeo compartido en su cuenta oficial de twitter, el cantante condenó la invasión rusa y llamó a la gente a levantarse para “evitar la Tercera Guerra Mundial”.

“¿Podemos sobrevivir si Ucrania no lo hace? Esa es la pregunta que todos deberíamos hacernos”, comenzó Wonder. “¿Nos sorprende que las fuerzas del mal estén vivas y sean agresivas en el mundo actual? A mí no me sorprende, y a ustedes tampoco debería sorprenderles. Escribo y canto sobre ello porque puedo sentirlo. Deberías saberlo porque puedes ver, a menos que hagas la vista gorda y no quieras hacer nada al respecto, deberías verlo”.

“Esta no es sólo una guerra ucraniana”, continuó. “Hoy, Ucrania está en una batalla por el alma del mundo. Mientras hablamos, están luchando contra las fuerzas del mal. Hemos visto lo que el mal tiene y puede hacer. No importa el país o el color. Ahora, el mal amenaza la soberanía de un país y la santidad de todos los demás. ¿Qué tragedias adicionales serán necesarias para que detengamos esta agresión?”

Concluyó Wonder: “El odio no tiene color, no tiene lealtad. La codicia no tiene ningún compromiso, sino consigo misma. Sólo ustedes, el pueblo, pueden evitar la Tercera Guerra Mundial. Debemos enfrentarnos al odio y matarlo antes de que nos mate. Creo en el poder del pueblo, de todo el pueblo. Podemos parar esto ahora mismo”.

UKRAINE, YOU AND I…. THE WORLD pic.twitter.com/6Cx6VixxzU — Stevie Wonder (@StevieWonder) March 4, 2022

En las redes sociales se han publicado reacciones a la situación de Ucrania por parte de figuras destacadas del mundo de la música, el espectáculo y la política, como Yannis Philippakis, de Foals, Oli Sykes, de Bring Me The Horizon, Alex Kapranos, de Franz Ferdinand, Yungblud, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, Taika Waititi y Amanda Palmer, que han expresado su apoyo a Ucrania.

Melisa Erizaga