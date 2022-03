Música

El intérprete de ‘Shape Of You’ hizo la revelación durante una comparecencia ante el tribunal por una demanda de derechos de autor presentada contra él. Ha revelado que ha escrito 25 canciones con Aaron Dessner, de The National, y que las hizo en el espacio de una semana.

Sheeran ha comparecido ayer Lunes 7 de marzo ante el Tribunal Superior para iniciar una batalla legal de tres semanas sobre los derechos de autor de su exitoso single “Shape Of You”.

El cantautor está involucrado en una disputa con dos músicos que afirman que su canción de 2017 toma prestadas partes de su canción “Oh Why”, que fue lanzada en marzo de 2015.

Sami Chokri (que actúa bajo el nombre de Sami Switch) y Ross O’Donoghue afirman que la canción de Sheeran es similar a “determinadas líneas y frases” de su propia canción. Sheeran ha negado las acusaciones.

Durante el proceso judicial Sheeran se enfrentó a una serie de preguntas sobre la creación de “Shape Of You”, así como sobre su proceso de composición en general.

En un momento dado dijo al tribunal que había escrito 25 canciones en el espacio de una semana con Aaron Dessner de The National”, según el periodista de la BBC Mark Savage. No se ha facilitado más información sobre las canciones.

Además de su trabajo como parte de The National, Dessner también es responsable de la coproducción de los últimos álbumes de Taylor Swift, ‘Folklore’ y ‘Evermore’. También coprodujo varios de los temas extra “From the Vault” que aparecen en las versiones regrabadas de Swift de ‘Fearless’ y ‘Red’ que llegaron el año pasado.

Andrew Sutcliffe QC, para Chokri y O’Donoghue, preguntó “¿cómo escribe Ed Sheeran su música?”.

Continuó preguntando si “inventa cosas sobre la marcha” durante las sesiones de composición… O su proceso de composición es en realidad más matizado y menos espontáneo… implicando la recopilación y el desarrollo de ideas a lo largo del tiempo que hacen referencia e interpolan a otros artistas. Este es el caso de los acusados”. Y continuó: “El señor Sheeran tiene sin duda mucho talento, es un genio. Pero también es una “urraca” ,Toma prestadas ideas y las introduce en sus canciones, a veces lo reconoce, pero otras no”, añadiendo que “depende de quién seas y de si cree que puede salirse con la suya”.

En el Tribunal Superior, el equipo legal de Sheeran dijo que el músico y sus coautores no recuerdan haber escuchado “Oh Why” antes de la batalla legal. Todos ellos niegan “vehementemente” las acusaciones de copia.

Hablando de la canción que ganó más de tres mil millones de streams el año pasado, Sheeran dijo que no podía estar más “contento” con la noticia, calificándola de “absolutamente loca”, antes de hablar del origen de la canción.

“Shape Of You no estaba destinada a formar parte del álbum”, explicó, “pero cuando terminé de hacer la canción, Ben Cook, de mi discográfica, dijo que tenía que ser un single, pero yo quería que Castle On The Hill fuera el single. Sacamos las dos canciones a la vez y… me equivoqué. Aquí estamos con ‘Shape of You’ a tres mil millones”.

Guillermina Sanchez