Música

El líder de Mumford & Sons confirmó que el legendario director de cine dirigió el video de su reciente single como solista «Cannibal».

Marcus compartió había compartido el clip en blanco y negro la semana pasada, donde se lo ve actuando en un gimnasio. Ahora, acudió a Instagram para confirmar que Spielberg estuvo al mando y que fue su primer video musical.

“El domingo 3 de julio, en el gimnasio de un instituto de Nueva York, Steven Spielberg dirigió su primer video musical, en una sola toma, con su teléfono. Kate Capshaw fue el todopoderoso agarre del dolly“, escribió Mumford.

“Me abruma el apoyo de la gente que me rodea para traer esta música, y no puedo esperar expresar toda mi gratitud. Cuando la gente lo consigue, me deja boquiabierto. Kate y Steven lo consiguieron y no puedo agradecerles lo suficiente. Gracias Kate. Gracias Kristie. Gracias Steven”.

El tema es el primero que se comparte del próximo álbum de Mumford solista ‘(Self Titled)‘. El LP saldrá a la venta el 16 de septiembre a través de Island Records y cuenta con la participación Clairo, Phoebe Bridgers, Brandi Carlile y Monica, y fue producido por Blake Mills.

Pablo De Mattei

(DJ PAUL (AR))